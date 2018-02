Do Šatovky se nastěhovali squatteři

V Šáreckém údolí bylo v noci na sobotu nebývale rušno. Do usedlosti Šatovka se nastěhovali squatteři. Policisté, kteří se na místo následně sjeli, ale kvůli přílišnému riziku proti nim nakonec nezasáhli.

V průběhu večera a noci policisté řešili oznámení, že do usedlosti Šatovka v Praze 6 neoprávněně vnikly cizí osoby. Opuštěnou usedlost obsadily dvě až tři desítky aktivistů. Na místo se sjeli policisté, strážníci a hasiči.

Vyjednávání bylo neúspěšné

Dorazili i zástupci městské části Praha 6 v jejímž majetku usedlost je. Na místě jednal se squattery starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Nabídl jim, že pokud budovu opustí, zastupitelstvo za dva týdny situaci kolem domu projedná. Část squatterů poté z Šatovky odešla, ale zbylí dohodu nepřijali. Vzhledem k tomu, že skupina která zůstala, o jednání zájem neměla, přešla věc do v rukou policie.

Policisté opakovaně vyzvali aktivisty, kteří vylezli na střechu, aby slezli dolů a opustili budovu. Protože squatteři výzev neuposlechli, přikročili policisté k násilnému vstupu do objektu. Aktivisté však stačili před policejním zásahem zabarikádovat několik dveří a schodiště. K výstupu do patra bylo proto potřeba použít žebříku a některé dveře rozbít sekerou.

Když se policisté dostali na půdu a do střešního okna, zahájili další kolo vyjednávání. Ani tentokrát ovšem jejich snahy nebyly úspěšné. Vzhledem k tomu, že zásah na střeše by představoval vysoké riziko jak pro aktivisty tak pro zasahující policisty, byla akce odvolána. Policisté ovšem budovu hlídají, aby se do ní nemohli dostat další lidé. V sobotu odpoledne k lidem na střeše opět promluvil policejní vyjednavač.

Aktivisté obsadili budovu již v minulosti. Po neúspěšném jednání s radnicí Prahy 6 o bezplatném využívání Šatovky, ale z usedlosti sami odešli. Vedení městské části pak oznámilo, že chce Šatovku přebudovat na bytový dům. Radnice ale sliby o znovuzprovoznění usedlosti nesplnila.

„Navzdory překážkám, které nám staví do cesty realita, jsme se rozhodli, že opuštěnou usedlost v Šáreckém údolí znovu oživíme. Po dvou letech, které uběhly od doby, kdy jsme dům obsadili, uklidili od nánosů odpadků, uspořádali zde veřejné promítání a po slibu vlastníka, že usedlost začne záhy využívat, zase dobrovolně odešli, se vracíme." Na prohlášení squatterů upozornil server A2larm.cz.