Do rybníka v Písnici vytekla kejda. Pocházela z bioplynové stanice

Pomocní pracovníci při přípravě jídla pomocná síla v kuchyni. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, výpis RT, spolehlivost a schopnost dorozumět se v ČJ., Hotel DAP, Vítězné náměstí 4, Praha 6 Dejvice přijme pomocnou sílu do kuchyně, plat od 17600,- Kč. Nabízíme 5 týdnů dovolené, závodní stravování ve vlastním zařízení, možnost využití z nabídky podnikové rekreace., V případě zájmu kontaktujte provozáře p. Lukáše Křečka, tel.: 721867893.. Pracoviště: Hotel dap, Vítězné náměstí, č.p. 684, 160 00 Praha 6. Informace: Lukáš Křeček, +420 721 867 893.

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti Zákaznická kvalita - technik kvality. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: náplň práce: , -analýza reklamovaných dílů z 0km a řešení reklamací formou 8D, -aktualizace zákaznických portálů a ověření implementace nápravných opatření, -analýza reklamací z pole (warranty) - zpracování 8D reportů , -evidence a analýza vícenákladů za nekvalitu u zákazníka - Score cards and debit notes. Pracoviště: Pricol wiping systems czech s.r.o., 250 67 Klecany. Informace: Klára Tomášková, +420 284 010 301.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 000 Kč

Pracovníci pro zadávání dat. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Praha. , Osobní jednání po telefonické dohodě (10,00-12,00) 777604157, na adrese K Žižkovu 1899/8, Praha 9, Vkládání dat do PC, scanování map (znalost kartografie výhodou), nahrávání dat do úložiště, import/export dat mezi databázovými systémy a sofrwarem., Požadavky: vzdělání v oblasti IT, velmi dobrá znalost M. Office, Microsoft Windows, alespoň základy HTML, SQL a ARC GIS Online výhodou. Pracoviště: Wewood s.r.o. - pracoviště, K Žižkovu, č.p. 282, 190 00 Praha 9. Informace: Nataliya Kanchiy, +420 777 604 157.