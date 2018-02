Do pražské zoo přicestovaly dvě klisny koně Převalského. Přijely z Finska

Dnes ráno do pražské zoo přicestovaly z Finska dvě klisny koně Převalského. Klisny stráví nějakou dobu v karanténě a potom zamíří do Dolního Dobřejova, odkud budou cestovat snad do Mongolska. Klisny jsou v širším výběru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte 2 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Klisny koně Převalského Helmi a Hanna jsou v širším výběru pro transport do Mongolska.Foto: Zoo Praha/ Petr Hamerník

„Transport čtyř vybraných klisen do západního Mongolska začne 19. června odpoledne. Pokud mezi nimi budou právě Helmi a Hanna, půjde o první koně Převalského, kteří cestu domů absolvují nejen autem a letadlem, ale také lodí. Z Finska do Německa se totiž přeplavily na trajektu,“uvedl ředitel pražské zoo Miloslav Bobek. ČTĚTE TAKÉ: Kůň Převalský bude mít nový domov Projekt návratu koně Převalského do přírody zahájila pražská zoo v roce 2011. Od této doby ve spolupráci s Armádou ČR dopravila do Gobi 27 koní a další čtyři do vnitřních částí Mongolska. Řada z nich se zde začala rozmnožovat. Letos se do programu zapojí i Zoo Helsinky. ČTĚTE TAKÉ: Jsou vybrány klisny koně Převalského k převozu do Mongolska

