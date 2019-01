Praha - Do systému pražské integrované dopravy (PID) se zapojí další středočeská města a obce mezi Mělníkem a Kralupy nad Vltavou a mezi Lysou nad Labem, Milovicemi a Benátkami nad Jizerou. Ve středu to sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která PID plánuje. Linky číslo 431, 434 a 436 začnou jezdit od soboty 2. července v rámci propojování pražské a středočeské veřejné dopravy.

Autobusy PID. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Nové linky umožní cestovat lidem do Benátek nad Jizerou, Jiřic, Předměřic nad Jizerou, Staré Lysé, Strak, Zbožíčka a částečně i Kochánek a Kostomlat nad Labem. „Výrazně bude rozšířen provoz integrovaných linek PID i v Lysé nad Labem a Milovicích, kde již integrované spoje částečně fungují," uvedl Drápal.

Lidé v rámci PID mohou využívat na pražskou MHD a na příměstské vlaky a autobusy jedinou jízdenku nebo jezdit na pražskou tramvajenku. U nových linek bude jednorázová jízdenka do centra Prahy s možností využití pražské MHD stát mezi 54 a 68 Kč, s pražskou tramvajenkou 24 až 40 Kč, uvedl ředitel Ropid Petr Tomčík.

Autobusy, vlaky i lanovka

Kromě autobusů budou do tzv. integrace pod označením S42 a U22 zapojeny dvě vlakové linky. Do systému PID budou nově patřit obce Nová Ves, Vraňany, Spomyšl, Lužec nad Vltavou, Hořín, Býkev, Jeviněves, Ledčice, Černouček a Horní Beřkovice.

Zapojení linek do PID na Mělnicku začalo loni v dubnu. Na obě nynější etapy by do konce roku 2017 mělo navázat další rozšíření systému PID jak na Mělnicku, tak na Nymbursku.

PID zahrnuje území Prahy a část Středočeského kraje a tvoří jej pražské linky metra, tramvají a autobusů a rovněž linky příměstských autobusů a vlaky označené písmenem S. Do PID spadá také lanovka na Petřín. Systém má jednotné jízdné a tarifní podmínky a jízdní řády jsou tvořeny tak, aby na sebe vzájemně u jednotlivých druhů dopravy navazovaly.

