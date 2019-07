Za druhé světové války museli lidé na venkově odevzdávat dávky v naturáliích. Kromě vajec, mouky či masa se vybíraly také husy. Jejich zpracování obstarávala již před válkou rodina paní Anny Mourkové a nejinak tomu bylo i za dob válečných.

Menší drůbežářství provozovala v Libuši, která tehdy byla malou vískou za Prahou. „Měli jsme velkoobchod, tatínek jezdil po světě a sbíral husy, bratr byl autodopravce, tak jezdili spolu,“ vypráví paní Anna. „Měli auto s podsadou a do toho husy sbírali. Na dvoře jsme měli asi šest ohrad, do kterých se to pak dávalo,“ dodává. Do každé ohrady se vešlo dvacet hus. „Babička s maminkou je přikrmovaly i šiškami. To byly husy, to pak bylo něco,“ vzpomíná.