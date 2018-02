Do Prahy poprvé přijede americký rapper G-Eazy. Šílí po něm hlavně ženy

Prahu poprvé navštíví známý americký rapper G-Eazy. Ve Foru Karlín zazpívá 11. května. Přední představitel hip-hopu objíždí Ameriku i Evropu se svým novým albem The Beautiful & Damned. Zpěvák začínal kariéru původně jako americký producent. Dnes ho poslouchají miliony lidí z celého světa.

Do Prahy přijede poprvé rapper G-EazyFoto: Live Nation

Gerald Earl Gillum, světově známý pod jménem G-Eazy pochází z Oaklandu v Kalifornii. Kariéru producenta začal již během studií na univerzitě v New Orleans. Nicméně poprvé na sebe upozornil až v roce 2008, kdy vydal mixtape s názvem The Endless Summer, který následně poskytl na internetu zdarma ke stažení.



„První úspěchy se pak dostavily s trackem Runaround Sue. G-Eazy, není běžným tipem rappera a ani se za něj nepovažuje. Za svůj úspěch v hudební branži vděčí nejen svému talentu, ale i pracovnímu nasazení. Ještě předtím, než vydal své první plnohodnotné album, strávil téměř deset let zdokonalováním své práce a budováním fanouškovské základny,“ vysvětlili organizátoři z Live Nation, kteří akci pořádají.

Zpěvák snil o úspěšné kariéře a motivovaly ho ikony jako třeba Elvis Presley nebo Tupac. V roce 2013 vyrazil na své první turné, při němž projezdil křížem krážem Ameriku a vyvolal doslova šílenství, a to především u žen. Americký časopis High Times Magazine ho následně označil jako umělce roku.



Za svou kariéru zvládl zúročit zkušenosti, které posbíral především koncentrováním a dokázal vybudovat své jméno v podstatě z ničeho. Dnes patří k předním představitelům žánru hip-hop, do kterého promítá hudební odkazy z padesátých a šedesátých let.

Jeho image je typická černými koženými bundami a účesem ala James Dean, čímž evokuje americkou gangsterskou éru. V současnosti Gerald vydal téměř čtyři desítky singlů, šest mixtapeů a pět studiových alb - to poslední s názvem The Beautiful & Damned loni v prosinci.



K nahrávání posledního alba si přizval známé umělce jako Halsey, Charlieho Putha, Cardi B nebo A$AP Rockyho. Spolupracoval také s celou řadou dalších umělců a byl nominován na nejrůznější prestižní hudební ceny.

Do České republiky přijíždí koncertovat poprvé, představí se 11. května v pražském Foru Karlín od 20 hodin. Těšit se můžete i na Yunga Pinche a Stefflona Dona, kteří na akci také vystoupí. Vstupenky na koncert pořídíte v síti Ticketpro za 1190 korun.