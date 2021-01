I přes nízké teploty se do akce zapojí také pan Vladimír Kroupa z pražských Modřan. „Když je v Praze pár stupňů pod nulou, tak se to dá,“ říká. „Nosím zateplené cyklistické kalhoty s kšandami a netáhne mi na záda. V zimě je výhoda, že se člověk nezapotí,“ dodává.

Výzva Do práce na kole, kterou pořádá spolek Automat, probíhá v tomto týdnu. Účastníci si své jízdy nahrají do systému, a pokud splní předepsanou pravidelnost, mohou vyhrát hodnotné ceny. Zatím se do akce přihlásilo přes 1200 odvážlivců.

Projekt není omezený jen na Prahu; probíhá po celé republice. Jeho cílem je motivace k šetření životního prostředí a změně dopravních návyků, ale i přimět lidi k pravidelnému pohybu venku. „Ten se stává čím dál oblíbenější aktivitou, jak je vidět třeba i na stoupající oblibě otužování,“ upozorňuje Anna Kociánová ze spolku Automat.

Situace posledních měsíců je podle ní výjimečná. „A to v tom, že lidé sice tolik necestují do práce, ale počet průjezdů na kole městem a jejich poměr k dalším druhům dopravy oproti běžnému roku výrazně stoupl,“ vysvětluje.

Nejhorší situace je na nábřeží

Potvrzuje to i pan Kroupa. Nyní totiž pracuje převážně z domova a do kanceláře jezdí jen kvůli neodkladným schůzkám. „Tento týden budu jezdit určitě více. Letos se hlásím poprvé. Na kole ale po městě jezdím nehledě na výzvu,“ říká Kroupa. Na své denní trase od nádraží Modřany do Karlína a zpět ujede 30 kilometrů.

„Z Modřan až na Výtoň jedu zcela bez kontaktu s auty. Pak to vezmu po náplavce a přes nábřeží. Někdy u Národního divadla zahnu doprava Na Příkopy, vezmu to k Žižkovu a do Karlína přijedu tunelem,“ popisuje svou trasu.

Podle něj je nejméně příjemná jízda po nábřeží. „Řidiči si tam na cyklisty pomalu zvykají díky cyklopruhům. Předtím tam na mě často troubili a neměl jsem kam uhnout,“ stěžuje si vášnivý cyklista.

Po hlavním městě pravidelně vyráží na kole od roku 2014. „Byl jsem na Erasmu v Kodani, kde se bez kola fungovat prakticky nedá,“ vysvětluje. „Stezky jsou tam stavebně oddělené od aut, tak jsem se tam auty nikdy necítil ohrožený tak jako v Praze. V metropoli jsem si na sdílený prostor s auty musel zvykat,“ popisuje Kroupa. V Kodani také využíval městské vlaky se stojany na kola, které v pražské MHD chybí.

Hlavní je bezpečnost

Spolek Automat výzvu původně organizoval pouze v květnu, v roce 2019 se ale poprvé rozhodl sezonu zpestřit a navnadit příznivce městské cyklistiky i v zimě.

Jelikož nyní řada lidí pracuje z domova, tak je možné evidovat si také mimopracovní cesty, například na nákup nebo do přírody. Spolek vyzývá především k bezpečnosti. Ne všude jsou totiž pro jízdu na dvou kolech ideální podmínky.

„Na jízdu na sněhu nedají fajnšmekři dopustit, ale pokud ještě nejste úplně zkušení, doporučujeme spíš chůzi nebo běžky,“ uzavírá Anna Kociánová.

Jak se v zimě obléct na kolo?

* Jako pokrývku hlavy pod přilbu použijte šátek nebo čepičku na běžky.

* Na krk je dobré použít šálu nebo nákrčník.

* Stěžejní je kvalitní technická bunda do teplot pod nulou, která propouští vlhkost směrem od těla.

* O rukavicích se nemá smysl zmiňovat. Bez těch to v zimě ani nezkoušejte.

* Důležité je také, aby vám nemrzly nohy. Ideální jsou dlouhé zateplené kalhoty a kvalitní obuv nebo zimní tretry. Vhod často přijdou i návleky.