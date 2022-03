Solidarita s Ukrajinou: nový domov našel v Praze i Maksym se svalovou dystrofií

„Někteří z nich měli cestou do ČR poměrně velké problémy a přišli o veškeré peníze, které si vzali na cestu. V jednom případě jsme museli zajistit péči dětského psychologa,“ dodal Ptáček. Zaměstnanci městského úřadu aktuálně prověřují kapacity mateřských a základních škol, včetně jejich možností a zkušeností s výukou ukrajinských či ruských dětí.

Praha 5 dává k dispozici uprchlíkům prozatím 21 bytů. Byty, ale i třeba garsonky v domech s pečovatelskou službou nabízí pro ubytování ukrajinských rodin také radnice Prahy 1. Městská část je okamžitě schopna ubytovat 69 rodin, další možnosti by mohly následovat během jednoho měsíce. Nemocnice Na Františku, kterou Praha 1 zřizuje, je připravena poskytnout ukrajinským uprchlíkům urgentní péči, běžná i specializovaná vyšetření a zákroky, včetně lůžkové péče, rehabilitaci a podobně. „Jednička“ rovněž může do svých základních škol přijmout okamžitě až 72 ukrajinských dětí, kterým zároveň zajistí výuku českého jazyka. Sociální pracovníci radnice pak pomohou ukrajinským rodinám s vyřizováním dokladů a zprostředkují kontakt s konkrétními organizacemi.

Praha 2 vedle nabídky ubytování a další pomoci zřídila speciální účet na pomoc Ukrajincům prostřednictvím svého nadačního fondu Dvojka srdcem. „Nejčastěji přicházejí maminky s dětmi a starší lidé. Potraviny, ošacení, hygienické potřeby a drogerie, kojenecká výživa a vybavení pro děti, zdravotní ošetření, léky, to vše pro ně bude potřeba zajistit. Rychlá a adresná pomoc bez zbytečné administrativy je v tuto chvíli to nejdůležitější,“ zdůraznila starostka Alexandra Udženija (ODS).

Kraj s Prahou zřídily centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. Sídlí v centru metropole

Praha 4 jako nejlidnatější městská část, poskytla v reakci na ukrajinskou krizi též nebytové prostory, které organizace Ukrajinsko Evropská Perspektiva přeměnila na humanitární centrum, kde shromažďují a distribuují materiální pomoc, jakož i nabízejí poradenství a psychosociální podporu. V souvislosti s ruskou válečnou agresí také nuselskou radnici požádal ředitel Ústavu pro výzkum totalitních režimů Zdeněk Hazdra o pomoc s ubytováním kolegů z „partnerských institucí“ na Ukrajině. „Jde o historiky a archiváře, kteří pomáhali českým historikům při vyhledávání dokumentů o Češích uvězněných v některém z četných sovětských gulagů,“ upřesnil místostarosta Michal Hroza (TOP 09) s tím, že radnice žádosti vyhověla.

V Praze 6 se na podobě solidarity s Ukrajinci dohodli zastupitelé napříč koalicí i opozicí. Pomoc bude koordinovat v návaznosti na vývoj konfliktu pracovní skupina, složená z obou táborů. Z rozpočtových rezerv ve výši 111 milionů korun může radnice operativně uvolnit libovolné prostředky na adresnou a účelnou pomoc Ukrajině. „Městská část má k dispozici několik ubytovacích zařízení pro humanitární ubytování. Ve spolupráci s nadací Šestý smysl jsme již přijali jednu ukrajinskou rodinu se třemi členy a v případě potřeby ubytujeme další. Aktivně také zjišťujeme možnosti materiální pomoci, naše školy a školky se například ve spolupráci s Českým červeným křížem zapojí do sběru zdravotnického materiálu,“ informoval starosta Ondřej Kolář (TOP 09), podle něhož představitelé ukrajinského města Chmelnický předali Praze 6 seznam konkrétních požadavků. „Oslovíme i veřejnost a společně učiníme, co je v našich silách, abychom této prosbě vyhověli,“ doplnil Kolář.

Ukrajinci mají dopravu pražskou MHD zdarma. Prokážou se pasem nebo občankou

Politici z bubenečského úřadu navrhnou hlavnímu městu přejmenování části ulice Korunovační, jež se nachází na území Prahy 6, na ulici Ukrajinských hrdinů. Most přes železnici Praha – Kladno pak chtějí přejmenovat na most Vitalije Skakuna - ukrajinského ženisty, který za cenu vlastního života odpálil klíčový most a zasloužil se tak o záchranu města Cherson.

Informace o pomoci Prahy Ukrajině a možnostech zapojení do ní nabízí přehledně magistrátní web https://pomocukrajine.praha.eu/.