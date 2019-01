Praha - Na pražské Podolské a Smetanovo nábřeží a do Podbaby se od počátku září vrátily tramvaje. Opravená trať mezi Vítězným náměstím a Podbabou byla navíc prodloužena o nový úsek se zastávkou u plánované železniční stanice Praha – Podbaba.

Během prázdnin dopravní podnik zrekonstruoval tramvajové trati v celkové délce 4,5 kilometru za zhruba 480 milionů korun. Pro stavby se předpokládá spolufinancování z evropských dotací.

„Mám radost, že se vše stihlo do konce prázdnin. Vím, že opravy občanům způsobují komplikace, ale věřím, že všichni chápou jejich nezbytnost,“ řekl k otevření nového úseku v Podbabě náměstek pražského primátora Karel Březina. Pokud by stejně efektivně pracoval stát, tak by se dnes neotvírala jen nová tramvajová zastávka, ale i plánovaná železniční stanice Praha – Podbaba, dodal.

Nových 300 metrů

Mezi zastávkami Vítězné náměstí a Podbaba bylo zrekonstruováno 300 metrů tramvajové trati, prodloužení k budoucí železniční stanici je 400 metrů dlouhé. Podle starostky šestého pražského obvodu Marie Kousalíkové je prodloužení významnější, než se může podle jeho délky zdát. Je totiž počátkem plánované tramvajové trati do Suchdola. Napojení Suchdola je pro dopravní podnik v této lokalitě velkou prioritou, uvedl k tomu ředitel společnosti Martin Dvořák. Podnik podle něj plánuje i další výstavbu, například tramvajové napojení sídliště Dědina.

Na Podolském nábřeží dopravní podnik v úseku Výtoň – Přístaviště opravil skoro tři kilometry tramvajových tratí, s výjimkou úseku ve Vyšehradském tunelu. Na trati byly zrekonstruovány a rozšířeny zastávky a vznikla nová bezbariérová nástupiště. Na Smetanově nábřeží a v Křížovnické ulici bylo mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská opraveno 900 metrů trati.

U trati do Podbaby a na Podolském nábřeží se předpokládá spolufinancování z evropského Operačního programu Praha – Konkurenceschop­nost.

2: Obnoven provoz linky v trase Petřiny – Vozovna Střešovice – Vítězné náměstí – Podbaba (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20.00).

8: Obnoven provoz linky na prodloužené trati v Podbabě. O víkendech nově nasazeny dvouvozové soupravy.

16: V úseku Kotlářka – Sídliště Řepy se zavádí provoz také v odpolední špičce pracovního dne.

156: Nová midibusová linka v trase Nádraží Holešovice – Přístav Holešovice – Maniny – Argentinská – Vltavská – Strossmayerovo náměstí (v provozu v pracovní dny cca do 20.00 v intervalu 30 minut).

216: Nová trasa: Poliklinika Petřiny – Norbertov – Vozovna Střešovice – Bořislavka – Nové Vokovice (v úseku Bořislavka – Nové Vokovice pouze ve špičkách pracovních dnů).

334: Nová midibusová linka v trase Smíchovské nádraží – Jesenice – Psáry (v provozu vybrané spoje v pracovní dny).

343: Zavádí se provoz vybraných školních spojů v trase Horoušany, Horoušánky – Zeleneč, žel. zast.

552: Nová trasa školní linky: Náměstí Míru – Vratislavova.

558: Nová školní linka v trase Žvahov – Hlubočepy – Chaplinovo náměstí.

562: Školní linka nově nezajíždí do zastávek Smiřická, Smržovská a Hulická.

563: Nová školní linka v trase Lhotka – Jitřní.



Zdroj: Ropid

ANKETA: Zajedete do Podbaby tramvají?



Karla Fürstová:

Určitě radši, než autobusem. Ta výluka byla moc zdlouhavá.



Jiřina Engelová:

Mně by vyhovovalo, kdyby se do Podbaby jezdilo pouze tramvají.



František Mráz:

Přiznám se, že všude jezdím autem. Ale novou trať rád zkusím.



Redakce a ČTK