Do věže Staroměstské radnice budou uloženy pamětní schránky se vzkazy

Do makovic opravované věže Staroměstské radnice dělníci uloží schránky, ve kterých budou předměty ze současnosti i minulosti. Věci, které bude obsahovat schránka, představili novinářům primátorka Adriana Krnáčová a radní pro kulturu Jan Wolf.

Fragment primátorského řetězu, bankovky ale i noviny a dokumenty ze starých schránek. To jsou jen některé z předmětů, které dělníci nalezli letos při rekonstrukci a ve středu budou uloženy do makovic. Co se do schránek vloží, promlouvali i archiváři. „Vyhodnotili to, co se do takovýchto tubusů dává, právě proto, aby to mělo i obsah směrem k historii. Dříve se tam také dávaly tiskoviny, dávaly se tam mince, dávaly se krátké vzkazy budoucím generacím, my jsme v tomto kontextu chtěli pokračovat," uvedl Wolf.

Vzkazy z roku 2017

Podobné předměty byly nalezeny ve schránkách i v září tohoto roku. Ty ukrývaly poselství z let 1949 a 1984 z období předešlých dvou rekonstrukcí. Mezi dokumenty z roku 1949 se objevil i dopis, v němž klempíři kritizovali tehdejší režim. Magistrát také řešil otázku, zda pro poselství budoucím generacím nezvolit digitální formu. „My jsme uvažovali o tom, jestli tam dát i tu digitální formu. To znamená buď nějaké datové nosiče nebo podobně. A pak jsme si řekli, že ne, že budeme pokračovat v tradici, která je tady nějakých 600 až 700 let od té doby, kdy vznikaly věže,“doplnil Wolf.

Věž Staroměstské radnice tedy bude od středy ukrývat vzkazy z tohoto roku, společně s kopiemi vzkazů z let 1949 a 1984. Originály dokumentů jsou uloženy v archivu města. Ze současnosti se ve schránce objeví seznam s aktuálními cenami potravin či plakát výtvarnice Elišky Podzimkové.

Rekonstrukce bude hotova do konce roku

Oprava Staroměstské radnice začala letos v dubnu. Do konce roku by měla být hotová fasáda. Ten vnitřek ještě chvíli potrvá, protože je to přece jenom velice členitý a historický prostor, kde musíme respektovat samozřejmě pokyny památkářů, ale já věřím tomu, že do oslav stého výročí Československé republiky bude všechno hotovo,“ uvedla primátorka Krnáčová.

Rekonstrukce má být hotova do konce roku, v únoru by se měl oprav dočkat i orloj. Staroměstská radnice patří mezi nejnavštěvovanější památky v Praze. Ročně jí navštíví asi 700 tisíc turistů.