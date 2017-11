Do lékárny s mobilem. Výdej léků čeká zlom

/INFOGRAFIKA/ Obyčejný papírový recept lidé dostanou jen při výpadku elektřiny nebo při ošetření v terénu. Stát ale stále nezprovoznil lékový záznam pacienta, kvůli kterému původně e-recept vznikal.

Papírové recepty definitivně končí. Od ledna příštího roku už si budou lidé vyzvedávat svoje léky hlavně s mobilem či tabletem v ruce. Začíná totiž platit novela zákona o léčivech, podle které už budou smět lékaři předepisovat recepty jen elektronicky. Jinak jim hrozí až dvacetimilionová pokuta.

„Žádné další odklady nebudou. Elektronický recept bude od ledna příštího roku skutečně povinný,“ potvrdil včera šéf resortu zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD).

PAPÍR ÚPLNĚ NEZMIZÍ

Papírová náhražka už se podle něj bude moci vystavit jen výjimečně, konkrétně ve třinácti případech. Bude to například tehdy, pokud nepůjde elektřina, nebo pokud lékař navštíví svého pacienta doma. „Je samozřejmé, že při návštěvní službě, během které nemá lékař přístup k počítači a internetu, bude možnost vypsat recept postaru stále zachována,“ přiblížila některé ze situací Renata Golasíková ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. S papírem budou moci do lékárny přijít i rodiče čerstvě narozeného miminka, které ještě nemá přidělené rodné číslo. Právě na to je totiž vystavení každého e-receptu vázané.

Všichni ostatní pacienti už si ale léky bez unikátního čárového kódu nevyzvednou. „Pokud nebudou mít tablet či chytrý telefon, vytiskne jim lékař kód na papírovou průvodku k e-receptu,“ řekla Golasíková. Lidé ho pak v lékárně nadiktují.

Lékařům a lékárníkům se ale nová norma nelíbí. Vydávání medikamentů se podle nich zkomplikuje – pacient třeba stráví víc času u pultu lékárny.

VÝHOD MOHLO BÝT VÍC

Systém podle nich nepřináší ani žádné výhody. „Pokud by systém jakékoliv vylepšení nabízel, našel by si dávno své příznivce – stejně jako v zahraničí. Třeba v Norsku předepisuje e-recepty 99 procent lékařů, přestože jsou nepovinné. Jsou na ně totiž navázané některé užitečné funkce, jako je například lékový záznam pacienta,“ tvrdí lékárník Stanislav Havlíček.

To ale v Česku chybí. Ministerstvo sice původně s funkcí počítalo, lékový ústav ji ale nikdy nezprovoznil. Lékový záznam pacienta měl mít přitom klíčovou úlohu – ukazovat, kolik medikamentů už pacient spolykal a jestli náhodou nepřekročil limit. Měl také odhalit, jestli se jeho přípravky navzájem „neperou“ a nezpůsobují mu další problémy. Ukončit měl i běžnou praxi, při níž si lidé od různých odborníků odnášejí recepty na stejné léky, jenom s jinými názvy. Podle experta Josefa Suchopára, který se právě nesprávnými kombinacemi léků zabývá, totiž užije nevhodný koktejl přípravků až 120 tisíc Čechů ročně.

E-recepty se v Česku vydávají už od roku 2008, doposud ale byly jen nepovinnou možností. Podle výroční zprávy lékového ústavu se proto loni touto cestou vydala jen asi dvě procenta receptů – konkrétně 1,5 milionu. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu stát vydal za zprovoznění e-receptů asi 318 milionů korun.