Do Florencie čtyřikrát týdně. Vueling obnovuje přímé letecké spojení s Prahou

Po šesti letech se na pražské letiště vrátí pravidelné přímé spojení do italské Florencie. Od poloviny září příštího roku se bude do toskánské metropole létat čtyřikrát týdně. Potvrdila to letecká společnost Vueling, která linku provozuje.

dnes 12:51

Letecká společnost Vueling potvrdila, že spustí během příští letní sezóny přímé letecké spojení mezi Prahou a Florencií. Linka bude cestujícím k dispozici od 15. září 2019 až čtyřikrát týdně, vždy v pondělí, středu, pátek a neděli. Dopravce bude do Toskánska létat s Airbusem A319 v konfiguraci jedné cestovní třídy pro 144 cestujících. ČTĚTE TAKÉ: Příprava nové dráhy na Letišti Václava Havla může pokračovat Zatím se létá jen o Vánocích Letiště Václava Havla Praha mělo pravidelné přímé letecké spojení do Florencie naposledy v roce 2013. Od té doby do této destinace mířily pouze speciální vánoční lety, které provozoval právě Vueling. Podle odhadů by jej nyní mohlo využít za rok více než 40 tisíc cestujících v obou směrech. Prodej letenek byl již zahájen prostřednictvím webových stránek dopravce www.vueling.com. Letecká společnost @vueling oznámila, že během příští letní sezóny spustí přímé letecké spojení mezi Prahou a Florencií. Linka bude cestujícím k dispozici od 15. září 2019 až čtyřikrát týdně, vždy v pondělí, středu, pátek a neděli. https://t.co/JsEZFgViFX pic.twitter.com/BtFWR2P4Dg — Prague Airport (@PragueAirport) 30. listopadu 2018 „Již dlouhodobě vidíme velký potenciál u letů do Itálie a oznámení další nové linky do oblasti Toskánska tento trend potvrzuje. Linka podpoří také příjezdový turismus do České republiky, která je velmi oblíbenou destinací pro italský trh,“ uvedl v tiskové zprávě Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. ČTĚTE TAKÉ: Navštivte nevšední restauraci. Víno v Cyberdogu servíruje robotická ruka Florencie, která se ve středověku stala významným kulturním centrem je považována za kolébku italské renesance. Toskánská metropole, leží na řece Arno a její založení se datuje už do roku 59 př. n. l.. Historické centrum města je od roku 1982 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Autor: Redakce