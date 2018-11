Do centra Prahy už nikdy! Jak jsem „ochutnal“ proklínané koloběžky Lime

/REPORTÁŹ/ Koloběžka sem, koloběžka tam. Co na nich ti hipstři (nejen) z Letné vidí? Elektrické skútry se zelenou krabičkou na bílo-černé konstrukci od americké firmy Lime se staly po měsíci fungování tématem vyhrocených debat mezi Pražany. Zejména chodci se cítí koloběžkami býti ohroženi. Jak „limety“ fungují? Reportér Pražského deníku se projel centrem hlavního města.

Ve volném čase se rád projedu na koloběžce známého českého výrobce, ale nejsem tak věrný příznivec, abych se každý den na dvou kolech odrážel do práce. Nejraději mám cestu přes Řeporyje do Prokopského údolí až k řece, přívozem se svezu na druhý břeh pod Vyšehrad a skončím na oblíbené pražské náplavce. To ale v aplikaci Lime nejde. Od jinonické Waltrovky, kde sídlí redakce, je nejbližší zelené pole s dostupnými koloběžkami až u stanice metra Smíchovské nádraží.

V širším centru není problém si elektrickou koloběžku vypůjčit. Neexistují žádná záchytná parkoviště, takže občas uživatelé nechávají alternativní dopravní prostředek, kde se (ne)dá - uprostřed chodníku, u sloupu veřejného osvětlení nebo pod mostem ve křoví. Mapa v mobilu vám ukáže, které Lime-S jsou zrovna nabité. Pak stačí přijít, oskenovat QR kód a po přečtení bezpečnostních pokynů a krátké instruktáži na displeji můžete šlápnout a vyrazit.

„Měj helmu. Vždycky!“ důrazně upozorňuje aplikace jezdce, ti musí být starší 18 let a měli by mít u sebe řidičský průkaz. Ano, pasáž o bezpečnosti můžete rychle odklikat, na rady nedbat a prostě jet. Ale z vlastní zkušenosti vím, že na koloběžce je helma důležitá. I proto se chystá firma Lime podobně jako v USA také v Česku půjčovat ochranu hlavy, momentálně hledá vhodného partnera.

Drncá to

Od uživatelů na internetu jsem se dozvěděl, že na mokru je jízda na zelených koloběžkách dost „o hubu“. Tak jsem se modlil, aby při testovací jízdě nezačalo pršet. Uvědomil jsem si, že lidem hodně vadí, když kolem nich někdo prosviští po chodníku. No jo, jenže na některých místech v Praze to prostě jinudy nejde. Na dlažebních kostkách se stává z elektrických skútrů prakticky neovladatelný stroj. Jak by řekl exprezident Václav Klaus, prostě to „drncá“. Mezi chodci se však snažím jet hodně pomalu, nebo seskočit a koloběžku vést vedle sebe.

Když se konečně dostanu na smíchovské nábřeží, narazím na známé zákazové značky s obrázkem elektrických vozítek segway. Beru to tak, že to platí i pro mě. Napadá mě parafráze hlášky z Obecné školy: „Kde jsou moje pruhy?“ Vydám se tedy mezi auta na vyznačený cyklopruh, poprvé rozjedu koloběžku na plný výkon - po rovině na asfaltu jezdí skvěle! Jenže cyklopruh u Dětského ostrova náhle skončí, ovšem na Janáčkově nábřeží zase pokračuje.

Firma stahuje vadné baterie

„Co tam dělá?!“ V duchu si zanadávám na taxikáře, který odstavil vůz vedle zaparkovaných aut přímo v cyklopruhu. Takže zase brzdím, jdu na zem a taxikářův automobil obcházím. Na mostě Legií málem došlo ke kolizi, protože řidiči se snaží před křižovatkou u Národního divadla uvolnit tramvajový pás, tím pádem „utlačují“ cyklisty či koloběžkáře. I přes sklo auta slyším od volantu pár nepěkných slov.

U obchodního domu na Národní třídě jízdu raději končím. Chci mít klid, navíc se - oblečen v péřové zimní bundě - vzhledem k vyšším odpoledním teplotám potím. Za 26 minut jsem ujel 3,3 kilometru, stálo mě to 67 korun (firma Lime ve Spojených státech zlevnila sazbu na jeden dolar, takže možná zlevní i v Praze). „Skvělá jízda! Podařilo se ti ušetřit 829 gramů CO2,“ pochválí mě mobilní aplikace. Kdybych věděl, co to znamená, snad bych měl i radost.

Kamarád, který si nepřál být jmenován, mi také sdělil své dojmy z rozporuplné novinky. „Problém jsou ty koloběžky, které mají brzdění nikoliv manuální, jako známe u kola páčkou, ale posuvným kolečkem s několika stupni, stejně jako se přidává a ubírá plyn. Když mi totiž došla z kopce ve Francouzské ulici baterka, přestalo to asi v 30 km/h brzdit, což byl docela průser, ubrzdil jsem to nohou a byl dost naštvanej,“ popsal jednu ze stížností. Potvrzuji. Také manuální brzdy nejsou moc spolehlivé. Navíc Lime stahuje některé koloběžky kvůli vadným bateriím, kvůli nimž hrozí požár. Dočasně jsou tedy bez práce také dobrovolníci, tzv. „nabíječi“.

Zmíněného kamaráda jízda na elektrických koloběžkách zejména po Vršovicích, skrz Karlín či na Letné baví, oba považujeme za výhodu, že i metrák živé váhy - byť pomalu - stroj vyveze do kopce. Rozumím také tomu, když nějaký turista využije produkt Lime jako atrakci. Ale bezpečnost je prostě na prd… Ideální by bylo, aby mapa v aplikaci zezelenala v okrajových částech Prahy, kde jsou cyklostezky. Centrum ať zůstane klidně dál červené.

„Limety“ umí obohatit už tak lahodné drinky či pokrmy. Ale zatím z nich mají obyvatelé metropole kyselé obličeje. A ani mně to moc nechutnalo. Vrátím se domů ke své červené koloběžce. Do centra už nechci! Ale zároveň bych si nepřál, aby nové elektrické koloběžky dopadly stejně jako segwaye, které po magistrátním zákazu z pražských ulic téměř zmizely.