Linky číslo 2 a 3 budou ve směru z centra zkráceny do obratiště Dvorce. Linka číslo 17 se rozdělí na dvě části. V provozu bude v trasách Dvorce – Výstaviště Holešovice, resp. Vozovna Kobylisy a Nádraží Braník – Sídliště Modřany. Linka číslo 21 není po dobu výluky v provozu. Zřizuje se zastávka Dvorce v obratišti.

V trase Dvorce – Nádraží Braník je zavedena náhradní autobusová doprava X17. Pro linku číslo 118 se zřizují zastávky: Dvorce (v obou směrech) v Modřanské ulici v zastávkách náhradní autobusové dopravy X17 (směr Sídliště Spořilov, u výjezdu z obratiště tramvají, směr Smíchovské nádraží, přibližně 100 metrů za tramvajovou zastávkou) a Přístaviště (směr Smíchovské nádraží) v Modřanské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy X17 poblíž tramvajové zastávky.

Od pátku 24. května (od 20.00 hodin) do pondělí 27. května (přibližně do 0.30 hodin), od soboty 1. června (přibližně od 4.30 hodin) do pondělí 3. června (přibližně do 0.30 hodin) a od soboty 8. června (přibližně od 4.30 hodin) do pondělí 10. června (přibližně do 0.30 hodin) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Dvorce – Sídliště Modřany.

Linky 2, 3, 17 a 92 budou ve směru z centra zkráceny do obratiště Dvorce. V trase Dvorce – Nádraží Braník – Sídliště Modřany (nástupní zastávka Levského) bude zavedena náhradní autobusová doprava X17 (v denním provozu) a X92 (v nočním provozu).

V prvních třech dnech budou o výluce na nejexponovanějších místech referovat informátoři, připraveny budou i letáky a hlášení v tramvajích dotčených linek. Všechny podrobnosti plánované výluky včetně mapek najdete na webu dopravního podniku.