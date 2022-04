V obvodě číslo 25 s těžištěm v Praze 6 se pokusí obhájit mandát současný první místopředseda Senátu Jiří Růžička. Někdejšího ředitele gymnázia Jana Keplera nominovala TOP 09. Očekává se, že se k ní připojí ODS a to nejen na šestce. Obě strany mají předběžnou dohodu, že spojenectví pro komunální volby pod značkou Spolu přenesou v Praze i do těch senátních.

Růžičkovou vyzyvatelkou by ve druhém kole mohla být bývalá pirátská poslankyně Dana Balcarová. Bude to mít ale těžké, protože obvod 25 se od vzniku Senátu profiloval jako jasně pravicový. Reprezentovali ho Jan Koukal, Jan Ruml i Karel Schwarzenberg. V minulých volbách tam skončili mezi poraženými například filozof Václav Bělohradský, nominovaný ČSSD a Zelenými, nebo tanečník Vlastimil Harapes s nominací od hnutí ANO, které letošní kandidáty teprve vybírá.

Ve 22. obvodě, který zahrnuje Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy, se chystá na obhajobu Renata Chmelová, která je současně starostkou desáté městské části. Do voleb jde jako nezávislá s podporou hnutí Stan, Koalice Vlasta, Desítky pro domácí, Liberálně ekologické strany, Strany Zelených a uskupení Senátor 21. „Svou politiku budu stavět na stejných pilířích jako dosud. Jsou jimi pomoc konkrétním lidem, pevné postoje, z nichž neuhýbám, péče o veřejný prostor, zastání pro slabší a krizový management. Nepanikařila jsem a jednala a jednám v souladu se svými hodnotami, ať už bojujeme s covidovou pandemií, nebo čelíme humanitární katastrofě,” prohlásila Chmelová.

Vážnou konkurenci pro ni nejspíš bude představovat kardiochirurg Jan Pirk, jehož jméno zveřejnila TOP 09 mezi dvěma prvními kandidáty celostátně (spolu s Jiřím Růžičkou). „O kandidatuře do Senátu jsem přemýšlel mnoho let. Už kdysi mi ji nabízel první předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a jakkoli si ho vážím, nakonec jsem jeho nabídku odmítl, protože jsem se chtěl naplno věnovat kardiochirurgii a vedení kliniky. Nabídka se opakovala o pár let později od Jiřího Pospíšila. Teprve když před několika měsíci přišla nabídka potřetí, byl jsem si jistý, že je vhodný čas do politiky konečně vstoupit,“ uvedl Pirk.

V obvodě číslo 19 (Praha 11 a okolí) jsou jasní zatím dva známí kandidáti. Současný senátor Ladislav Kos zájem potvrdil a aktuálně řeší, o čí podporu se opře. Téměř jistě to nebudou Piráti, kteří tak učinili před šesti lety, ale jejich vztahy s Kosem poznamenaly třenice v místním zastupitelstvu Prahy 11.

Podpora je zatím nejasná

Zkušená politička Hana Kordová Marvanová měla jít v tomto obvodu do souboje o Senát s podporou hnutí Stan. Jako jeho současná představitelka ve vedení Prahy se ale ve volbách do zastupitelstva hlavního města letos rozhodla pro koalici Spolu, a proto zřejmě přijde o původně přislíbenou senátní podporu nejen od Starostů, ale také od Pirátů.

Senátory budou volit i obyvatelé tří středočeských obvodů (plus menší části obvodu Jičín, který zasahuje okolí Nymburka). Aktuální zástupce Mělnicka v Senátu Petr Holeček (STAN), někdejší učitel a později starosta Kralup nad Vltavou, obhajobu zatím nepotvrdil a odkázal na celostátní zveřejnění kandidátů začátkem května. Jak v případě Mělníka, tak u Kutné Hory plánují Starostové samostatné kandidatury.

Piráti naproti tomu už oznámili, že o úspěch v Mělníku se pokusí v Mnichově narozený IT manažer Patrick Zandl. V Kutné Hoře to pak bude pedagog a nynější místostarosta Vít Šnajdr a v Berouně Martin Karim, právník s česko-kurdskými kořeny.

Na Berounsku bude hájit pozici Jiří Obelfalzer (ODS). Naproti tomu současný senátor za Kutnohorsko Jaromír Strnad (ČSSD) se ještě nerozhodl, jestli se pokusí o druhou úspěšnou obhajobu.