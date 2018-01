Do Archivu bezpečnostních složek míří i badatelé ze zámoří

Archiv bezpečnostních složek (ABS), který vznikl před deseti lety, spravuje kolem 20 kilometrů archiválií. Kromě písemností a fotografií jsou v něm uložené i filmy, které dokumentují například zátahy proti alkoholu u mládeže nebo učí nové příslušníky sledovacího oddělení, na co si dát pozor. Největší zájem mají lidé o svazky, které se týkají agentů Státní bezpečnosti nebo sledovaných osob. Co všechno se dá v archivu najít, popsala ČTK jeho ředitelka Světlana Ptáčníková.

V archivu jsou uložené materiály bezpečnostních složek komunistického režimu, nejen písemnosti Státní bezpečnosti (StB), o které je největší zájem, ale také například vojenské kontrarozvědky, Veřejné bezpečnosti či pohraniční stráže.

Zájem o archiválie je i ze zahraničí

Po vzniku archivu se do bádání v nich pouštěli hlavně lidé, kteří se chtěli dotázat na své blízké, přátele či na to, zda si Státní bezpečnost vedla dokumenty o nich samotných. "Nyní se poměr výrazně mění ve prospěch studentů a vědců," řekla Ptáčníková. Badatelé míří do archivu zejména s dotazy na konkrétní lidi, ročně je to až 30.000 jmen.

Zájem o archiválie je i ze zahraničí, a to nejen z evropských zemí. "Badatelé jsou z Austrálie, Japonska, Argentiny, a předloni jsme měli dokonce i badatele z ostrova Mauricius," vyjmenovala ředitelka nejvzdálenější destinace. V současnosti je možné si některé písemnosti prohlédnout i na dálku, přes aplikaci eBadatelna.

Svazky lákají badatele

V ní je 4,700.000 zdigitalizovaných stran dokumentů. Ještě letos k nim přibude nejméně 400.000 dalších. "Když to půjde dobře, možná se přiblížíme i milionu. Chceme přidat další velmi atraktivní věc, a to fond ministerstva národní bezpečnosti, kde jsou archiválie k procesům se stranickými činiteli, takže i proces Slánským a spol.," řekla Ptáčníková.

Některá témata, o nichž se lze v archivu poučit, lákají badatele sama o sobě. Platí to třeba o materiálech, které si StB vedla na zpěvačku Martu Kubišovou, herce Jana Třísku, šéfa divadla Semafor Jiřího Suchého nebo hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába.

Trasa začíná v archivu Na Struze



Přitáhnout k historii mladé lidi se archiv snaží exkurzemi a od června 2017 i geocachingem, tedy procházkou po místech spojených s významnými událostmi, při které účastníci luští šifry a putují na další stanoviště.

Trasa začíná v budově archivu Na Struze a zájemci se postupně podívají na místa spojená například s protektorátním ministrem Emanuelem Moravcem nebo studentem Janem Palachem, který se v roce 1969 upálil na protest proti vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. "Ohlasy na geocaching jsou kladné, máme 'odloveno' 140 'kešek'," zmínila ředitelka.

Několi budov v Praze a Brně



Archiv má také sbírku filmů, které postupně digitalizuje. Často jsou to instruktážní videa pro nově nastupující příslušníky sledovacího oddělení, která z dnešního pohledu působí úsměvně. Některá lze zhlédnout i na internetu, třeba to, v němž se sledovací skupina ve vlaku snaží o "podchycení nepřátelské činnosti objekta" a smluveným znamením pro jeho předání je kapesník přitisknutý na pravé oko.

ABS má 157 zaměstnanců a má pobočky v několika budovách v Praze a jednu v Kanicích na Brněnsku. Byl zřízen zákonem od 1. února 2008, stejně jako Ústav pro studium totalitních režimů.