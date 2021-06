Hlavní město v zastoupení organizace Kreativní Praha vypsalo v těchto dnech výběrové řízení na pronájem části tramvajové smyčky Dlabačov, která se nachází nedaleko strahovského stadionu na křižovatce ulic Bělohorská a Vaníčkova. Součástí pronájmu originálního prostoru je i vyřazená tramvajová souprava.

Tramvajová smyčka Dlabačov je majetkem pražského dopravního podniku stejně jako tramvaj, kterou bude možné využít například jako zázemí pro občerstvení. Maximální doba nájmu areálu o 51 m2 je stanovena na 5 let a dalších 5 let s opcí. Součástí nabídky je také sociální zařízení. To je ukryto v jednom z pilířů, a než začne sloužit návštěvníkům, bude ho třeba zrekonstruovat.

Fanoušci historie a tramvají se mají na co těšit

„Mnohá prostranství ve veřejném prostou už neslouží svému účelu, to ale není důvod, aby nemohla sloužit lidem. Jsem ráda, že se nám se všemi dotčenými subjekty podařilo najít řešení a ve spolupráci s Kreativní Prahou brzy nabídneme lidem z Malovanky nebo Pohořelce místo, kam mohou přijít třeba s dětmi na divadlo nebo si jen tak posedět,“ řekla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Přesná koncepce využití smyčky ještě na světě není, ale už nyní je jasné, že na druhé koleji bude v letních měsících v rámci programu V Praze jako doma začínat a končit turistická historická tramvajová linka 42, která bude návštěvníky Prahy na principu hop-on, hop-off vozit po památkách a za kulturnímu akcemi. To ale není všechno.

„Návštěvníci se mohou těšit na historické vozy z dob Rakouska–Uherska, první Československé republiky, ale také na vozy T1, T2 i T3. Cestu si užijí fanoušci MHD i lidé, kteří chtějí poznat nejkrásnější pražská místa, ti si budou moct dát limonádu nebo pivo na opraveném schodišti na Dlabačově,“ prozradil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Tramvajová smyčka na Dlabačově byla zbudována v roce 1948 za účelem přesunů cvičenců a návštěvníků všesokolských sletů, a později spartakiád. V současnosti je ale mimořádné pražské tramvajové nádraží opuštěno. V posledních letech místo posloužilo jen několikrát při odklonech tramvajových linek během rekonstrukcí tratí v okolí.