Dle legendy se Ctirad stal obětí léčky, kterou na něj nastražila Vlasta, která po smrti kněžny Libuše vedla dívky. Vladyka Ctirad u jedné ze skal našel spolu se svou družinou spoutanou Šárku, vedle ní džbán medoviny a roh. Spoutaná dívka se samozřejmě žádala o odvázání. „Ctirad dojat prosbou i hlasem spanilé dívky, zapomněl na všecku opatrnost, a ostatní také.“ Jeho družina v horkém poledni odpočívala a Ctirad sám popíjel medovinu ze džbánu. Tak se stalo, že díky lsti Šárka na roh zatroubila a dívky pobily Ctiradovo družinu. Jeho samotného pak zajaly a mučily na Děvíně. Podle jedné z variant legendy nešťastná Šárka ukončila svůj život v Divoké Šárce skokem ze skály, která je dodnes nazývána Dívčí skok. Obdobně přišla ke svému názvu soutěska Džbán. Ta je pojmenovaná podle džbánu medoviny, kterou společně se Šárkou Vlasta Ctiradovi podstrčila.

Do lesa na operu

Před první světovou válkou vznikl v Divoké Šárce přírodní amfiteátr, letní scéna Národního divadla byla založena v roce 1913. Kromě válečného omezení se zde hrálo až do roku 1922, kdy byl celý projekt kvůli ekonomickým podmínkám zastaven. Před patnácti lety byla bývalá existence divadla připomenuta opětovným provedením Prodané nevěsty. Od toho roku zde první neděli v září probíhá představení některé klasické české opery. Loňský rok poprvé mezi stromy Divoké Šárky zazněly tóny Dona Giovanniho od Wolfganga Amadea Mozarta. Představení ale přerušil silný déšť. Umělci stihli odehrát pouze první jednání. „Zpěváci zpočátku zpívali, i když padaly provazy deště,“ řekla jedna z organizátorek Jana Divišová. „Všichni byli úplně 'durch',“ dodala.

Neviditelný nepřítel

Lesopark, do kterého je vstup například kousek od stejnojmenné tramvajové zastávky, nabízí vysoké skály, „horské“ bystřiny a zelené louky. Dnes je vyhledávaný místem sportovců, milovníků přírody i rodin s dětmi. A to nejen díky velké nabídce míst ke koupání. Najdeme zde klasické přírodní koupaliště Džbán, který nám svým jménem připomene slavnou legendu. Dalším je koupaliště známé jako U Veselíků, které na stejném místě stojí už od 30. let minulého století. Jeho bazény jsou napájeny Šáreckým potokem. Divoká Šárka se ale stejně jako Kunratický les nebo Modřanská rokle potýká se suchem a kůrovcem. "Upozorňujeme, že v tomto období probíhají akutní zásahy proti kůrovci a v pražských lesích se pohybuje vedle lesních dělníků i větší množství techniky,“ upozorňuje mluvčí Lesů hlavního města Prahy Petra Fišerová.