S holčičkou pod modrožlutou vlajkou je možné vidět českého Krtečka, amerického myšáka Mickeyho, polské Bolka a Lolka, německou Včelku Máju nebo britského psa známého z filmů o Ovečce Shaun.

Umělec původem z Kazachstánu žije a tvoří v Praze. Proslulou se stala jeho malba plačícího Tomáše Garrigue Masaryka vytvořená k 100. výročí vzniku Československa. Chemis tvoří i na zakázku, mezi jeho klienty patří třeba boleslavská Škoda Auto.

Ukraine is now fighting to protect their future and freedom, as well as ours.I cannot imagine the helplessness, pain and fear that ordinary people experience. We’ve seen footage of bodies, ruined cities and gyms of women and children. Please keep helping and showing our values! pic.twitter.com/pnEh05L5Jf