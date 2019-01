Praha - Vedení hlavního města pátrá po příčinách opakovaného vyplavení divadla ABC. Magistrát proto začal jednat s firmami, které mají na starosti pražskou kanalizaci a kolektory, i s majitelem domu. Do divadla z neznámých důvodů zatéká při přívalových deštích.

Divadlo ABC v Praze zaplavila v úterý 27. května 2014 voda z přívalové bouřky. | Foto: Tereza Mrzenová

„Jen letos bylo vyplaveno již třikrát," řekl náměstek primátora Václav Novotný (TOP 09). Divadlo ABC patří mezi Městská divadla pražská a jeho provozovatelem je hlavní město.

Naposledy do divadla natekla voda při přívalových deštích minulý týden. „Zahájili jsme jednání s městskou společností Kolektory Praha, objevil se totiž názor, že do divadla začalo zatékat po jeho výstavbě," řekl Novotný. K jednání přizval i Pražskou vodohospodářskou společnost, problém by mohla způsobovat kanalizace, i majitele domu U Nováků, kde divadlo sídlí. „Zatím jsme příčinu neobjevili," dodal Novotný.

Kde je zakopaný pes

Pokud by příčina zatékání souvisela s kanalizaci či kolektorem, město ji může vyřešit ihned. Pokud je ale závada v domě, dostane se Praha do problémů. Dům je soukromý a Praha nesmí ze zákona investovat do cizího majetku. Kompletní oprava, kterou nyní město provádí ve vyplaveném Divadle pod Palmovkou, by se tak ABC zřejmě nedočkalo.

„Pod Palmovkou je to snadné, divadlo je v našem objektu, proto jsme mohli udělat kompletní opravu, která dalšímu vyplavení zabrání. V případě ABC bychom museli hledat alternativní řešení," řekl náměstek.

Výpověď u pojišťovny

Kvůli častým zaplavením divadlu ABC vypověděla smlouvu pojišťovna. To se tak bude muset pojistit znovu. Pokud se nepodaří problém s vodou vyřešit, pravděpodobně bude nová pojistka dražší a s vyšší spoluúčastí.

Městská divadla pražská vznikla spojením několika divadel v roce 1950. Působiště i složení divadla, které disponovalo mnoha scénami a jediným souborem, se častokrát měnilo. Za legendárního ředitele Oty Ornesta, pod jehož vedením dosáhlo divadlo nejvetšího věhlasu, hrál soubor na třech scénách - v Divadle ABC, v divadle Komedie a v Komorním divadle. Po roce 1989 se divadla rozdělila na tři samostatné subjekty s vlastními soubory a vlastním uměleckým vedením. Od roku 2005 se opět spojila Divadlo ABC a Divadlo Rokoko.