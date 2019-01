PRAHA 7 - Jako na smilování čekají obyvatelé domu Františka Křižíka 25 až jim radnice nabídne jejich byty kprivatizaci. Pravděpodobně se však ještě dlouho nedočkají.

Dům č. p. 25 v ulici Františka Křížka v Praze. | Foto: Deník/Eva Kořínková

Převedení bytů do osobního vlastnictví totiž komplikuje bývalý prostor divadélka, který už je několik let nevyužívaný a není možné dokončit prohlášení vlastníka. „Prostor je hodně zanedbaný. Odhadnutá investice počítá se zhruba deseti miliony korun. Proto hledáme dlouhodobého nájemce, který by místo zrekonstruoval,“ sdělila radní Marcela Justová, do jejíž kompetence privatizace spadá.

Úředníci městské části však mají na stole pouze jedinou nabídku, a to občanského sdružení, jenž chce v místě vybudovat kavárnu na půli cesty. Sjejím zřízením ale místní příliš nesouhlasí. „Když jsem se sem stěhovala, kavárna tu byla a znepříjemňovalo nám to život. Věčně se tu potáceli opilci, a hlučeli,“ sdělila jedna zobyvatelek Milena Bambulová. Místní už se rozhodli celou situace svedením radnice konzultovat. Podle Justové komise projekt doporučila. Líbí se jí i to, že je vmístě oddělený vchod. Pokud ho uzná za vhodný i dalšíkomise, bude o něm rozhodovat rada. Městská část ale uvažuje i jiných řešeních. Nechala by si projekt zpracovat sama, čímž by mohla dokončit prohlášení vlastníka, a poté by místo pronajala. To však privatizaci neuspíší.

„Bohužel místní obyvatele se musejí smířit stím, že převod bytů bude během na delší trať,“ doplnila Justová. Holešovičtí ale oponují, že Praha 7 už mohla situaci řešit dávno. „Divadélko už je nevyužité roky. Minimálně sedm let je místo volné,“ připomněla Bambulová.

Radnice Prahy 7 zprivatizovala formou bytových jednotek už více než tři tisíce bytů ve 132 domech. Čtyři sta Pražanů od odkoupení bytu zájem neprojevilo. Některým lidem městská část byty nenabídla kvůli tomu, že buď dluží na nájemném nebo nejsou oprávněnými nájemci. Vpondělí zastupitelstvo schválilo prodej bytů vdalších 35 domech