/FOTOGALERIE/ Dovedli byste si představit, že ráno zvednete roletu jen prostřednictvím hlasu? Že dáte pokyn robotickému vysavači a on začne vysávat? Že si rozsvítíte lampičku jen jedním slovem? Tohle není představa smart domácnosti z nějakého filmu z budoucnosti, ale realita z kunratického bytu čtyřiatřicetileté Dity Horochovské.

Dita Horochovská s cenou Olgy Havlové. | Foto: archiv Dity Horochovské

Narodila se jako zdravé miminko. A první měsíce života byly bez komplikací. Ale v půl roce přestala hýbat pravou rukou.

„Po kolečku vyšetření mi lékaři našli nezhoubný nádor v krční páteři. Část mi odoperovali, ale část nádoru je na tak špatném místě, že nejde odstranit,“ vysvětluje Dita, která byla až do patnácti let samostatná.

Od patnácti závislá na pomoci

Levou rukou jedla, psala, pracovala na počítači. „Pak mi ale znehybněla i levá ruka, takže jsem už jako kvadruplegička byla zcela závislá na pomoci druhé osoby.“

Z Náchoda, kde vyrůstala, se s bratrem přestěhovala před devíti lety do Prahy. A když se pak její bratr s bývalou přítelkyní odstěhovali do vlastního, přistěhovala se za ní maminka.

„Jsem člověk, který se na změny adaptuje rychle. Rozhodnutí odstěhovat se do Prahy nelituji. Několik lidí z metropole mě varovalo, že je tu problém najít lékaře, že jsou tu nepříjemní řidiči MHD… Ale já jsem spokojená. Kde jinde bych měla jako kvadruplegička takové zázemí? Navíc tu mám nejen kulturní vyžití, ale i možnost osobní asistence. A to dokonce i noční, takže mohu ulevit mamince,“ pochvaluje si Dita.

Nápad vznikl z maléru

Za to, že Dita bydlí ve smart domácnosti, kde jednotlivé spotřebiče a věci ovládá prostřednictvím hlasu, přitom vděčí maléru…

„Maminka mě jednou vlivem nešťastných událostí zabouchla nechtěně v bytě. Po této příhodě jsem začala přemýšlet, jak být samostatnější a jak ovládat věci prostřednictvím hlasu. Říkala jsem si, že když už umíme spoustu věcí ovládat v domácnosti skrze počítač, mohlo by to jít i prostřednictvím hlasu. S mým nejlepším kamarádem Lukášem Srbou nejsme technici, ale díky různé shodě náhod jsme se propojili s lidmi, kteří jsou elektrikáři a ajťáci. Pomohli nám tedy naše nápady realizovat.“

Technici, kteří pro spolek Silou hlasu vymysleli ovládání domácnosti hlasem prostřednictvím počítače, jsou odborníci, kteří vytvářeli zabezpečovací systémy pro hasiče nebo třeba pro vojáky.

„Oba je vždycky zajímala chytrá domácnost. Ve svém volném čase nám tedy pomáhají vytvářet něco, co má smysl.“

Sklápění postele pomocí hlasu

A jak postupně vznikala chytrá domácnost? „Jako první jsem chtěla, abych dokázala pomocí hlasu rozsvítit světlo. Potom jsme s klienty s různými druhy handicapu vymýšleli další vychytávky, třeba otevírání vstupních dveří hlasem nebo sklápění polohovací postele pomocí hlasu.“

Nápadů by bylo ještě spousta, ale Dita přiznává, že problémem je nedostatek technického vybavení a peněz na vývoj.

„V tomto kunratickém bytě, kde žiji, jsem však spokojená. Slouží i jako ukázkový byt pro naše klienty. Ale přece jen jedno přání do budoucna mám. Nejsem zastáncem ústního ovládání vozíku. Ráda bych vozík ovládala hlasem. Věřím, že se to už brzy povede!“

Silou hlasu ve zkratce:

Nezisková organizace pomáhá hlasem ovládat počítač a domácnost osobám s poškozením jemné motoriky horních končetin, čímž je vrací alespoň částečně zpět do běžného života. Realizuje bezplatnou výuku ovládání počítače hlasem.

Po dohodě jezdí Dita Horochovská za zájemci i do domácího prostředí, protože si někteří lidé na vozíku z finančních nebo zdravotních důvodů nemohou dovolit přijet do cvičného bytu v Kunraticích.

Díky hlasovým technologiím Silou hlasu zlepšuje životy těm, kteří to opravdu potřebují.

Roční rozpočet je cca půl milionu korun. Organizace je financovaná z darů od firem i jednotlivců.



Předsedkyně spolku Dita Horochovská povede 17. května 2023 na 5. mezinárodní odborné konferenci organizace Parent Project vlastní workshop s názvem Silou hlasu: ovládání domácnosti vlastním hlasem. Konference se koná v Motole v Praze 5 a je zdarma.