Třetí týden od chvíle, kdy jsou zavřené školy, se naplno ukazují nástrahy distanční výuky.

Vyprávět by mohl i patnáctiletý David Čepjuk, student prvního ročníku na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní v Masné v Praze 1. Během pondělka neměl jedinou online hodinu, pouze jednu konzultaci přes počítač.

„Profesor, kterého máme na informatiku, nám zadal, abychom vypracovali jeden úkol. Skoro nikdo to však nepochopil, proto nám přes sdílenou obrazovku v rámci konzultací ukázal, jak to mělo být správně,“ popsal Pražskému deníku.

Že byl úkol složitý a online zadání studenti nepochopili, dokládá i fakt, že se jich z 15 připojilo k online konzultaci hned 12.

„Kdybychom měli výuku ve škole, pedagog by nám na interaktivní tabuli rovnou ukázal, co a jak. Takhle jsme tápali, nevěděli. Distanční výuka bude mít podle mě velký dopad na to, kolik toho budeme umět. A prověří naši samostatnost. Ukáže, kdo je jak schopen se doma učit,“ říká David Čepjuk, který odhaduje, že se za současné epidemiologické situace může online výuka protáhnout klidně do Vánoc.

Nejasnosti ohledně praxí

Podobně to vidí i šestnáctiletý učeň-sklenář Florián Trávníček ze Střední odborné školy Jarov v Praze 9, který měl být celý tento týden na praxích. Místo toho je doma.

„Chtěl bych věřit, že se po 1. listopadu vrátíme zpátky do školy, ale za současné situace si myslím, že to tak nebude. Doma je hrozná nuda a nenaučíme se tolik látky jako ve škole,“ popisuje Florián Trávníček. Zatímco minulý týden dostal ze školy informaci, že bude praktická výuka zrušená, teď to vypadá, že bude online.

Chybějící znalosti a zkušenosti nejsou to jediné, co školy trápí. Pro zajištění distanční výuky bylo potřeba nakoupit mikrofony, notebooky i grafické tablety. A to nejen pedagogům k přípravě na domácí vyučování.

„Toto vybavení půjčujeme i studentům se sociálním znevýhodněním. Už na jaře využili této možnosti dva, nyní tři,“ popsala Renata Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše.

Výuka ohrožena není

Nejkomplikovanější byl pro mnoho škol nákup mikrofonů. „Jednak bylo obtížné objednat jich najednou tak velký počet. A když už se to podařilo, museli jsme hodně z nich reklamovat a vracet kvůli špatné kvalitě přenosu zvuku,“ vysvětlila Dvořáčková.

Výuka však podle ní ohrožena není. „Naši učitelé jsou vstřícní a ochotni dočasně využít i své vlastní vybavení,“ doplnila.

Zajistit si doma ze dne na den dostatečný počet funkčních počítačů byla výzva i pro Rebeku Vadasovou, učitelku na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8. Narychlo nechala opravit počítače, aby měla odpovídající techniku nejen pro sebe, ale i své dvě školou povinné děti a také pro manžela, který též učí.

„Vypomohl i můj kamarád, který mi věnoval iPad,“ přiznává učitelka druhého stupně, která učí matematiku a fyziku. Ze situace, kdy se náhle zavřely školy a žáci se v lavicích nestřídají po týdnu, jak bylo původně avizováno, je stále rozčarovaná.

„Všichni jsme z toho vyplesknutí, jak to budeme zvládat. Sice dle zákona mohu nastoupit na ošetřovačku, ale nechat to na kolegovi, který by pak učil dvakrát tolik? To nejde,“ uzavírá Vadasová.