Díla bratří Čapků budou obdivovat v Japonsku. Propůjčila je Praha 10

V Japonsku vystavují Čapkova díla. Městská část Praha 10 zapůjčila do Asie sedm děl Josefa Čapka a tři díla a dva artefakty jeho bratra Karla. Japonci se tak mohou podívat na spisovatelův fotoaparát či plakát k premiéře RUR v Japonsku v roce 1924.

Čapkova díla odcestovala na výstavy do JaponskaFoto: MČ Praha 10

„Obrátili se na nás kurátoři dvou výstav v Japonsku se žádostí o zapůjčení několika děl Josefa a Karla Čapka. Velmi rádi jsme jim vyhověli, protože právě šíření odkazu bratří Čapků bylo také jedním z důvodů, proč jsme kdysi kupovali Čapkovu vilu s částí pozůstalosti,“ uvedl první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.



Při koupi vily se ale o výstavě nikomu nezdálo. „Je pravda, že v té době si výstavu v Japonsku asi nikdo představit nedokázal, ale o to větší radost máme,“ potvrdil Pek. Rada Prahy 10 schválila v březnu zapůjčení sedmi děl Josefa Čapka, tři děl Karla Čapka a dva artefakty. A to Karlův fotoaparát a plakát k premiéře RUR v Japonsku v roce 1924.

Na díla se v zahraničí budou lidé moci podívat na dvou navazujících výstavách. Obě se uskuteční v Japonsku jako připomínka stého výročí vzniku Československa.



Expozici Dětské téma v dílech bratří Čapků si mohou Japonci prohlédnout v Muzeu umění Shoto v prefektuře Tokyo, a to od 7. dubna do 25. května. Následovat bude výstava v Městském muzeu dějin a umění Ashiya v prefektuře Hyogo od 1. července do 9. září. Výstavu podporuje i České velvyslanectví v Japonsku.

„Jsme přesvědčení, že japonská výstava u příležitosti stého založení Československa přispěje k poznávání české kultury a odkazu bratří Čapků ve světě,“ vysvětlil místostarosta. Městská část Praha 10 vlastní sbírku děl i pozůstalosti Karla Čapka i Josefa Čapka. Pravidelně je zapůjčuje na různé akce. Část děl zapůjčila i památníku Karla Čapka ve Strži, některá díla také Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře.