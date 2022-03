OBRAZEM: Slovanské gymnázium otevřelo třídu pro děti, které uprchly před válkou

Podobně je na tom necelá desítka míst podle analýzy, kterou Pražský deník exkluzivně získal. Podle statistik se na osmi sledovaných místech nehodovost snížila o necelých 40 procent.

„Řidiči je berou negativně, je omíláno, že jsou nebezpečné. Zajímalo mě hlavně to, zda mediálně a opozičně často propíraná opatření jsou opravdu tak nebezpečná. Chtěl jsem si to podložit daty. Popravdě pozitivní výsledek mne příjemně překvapil,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Kontroverze vyvolávaly například pruhy v Bucharově ulici. Od června 2020 od sjezdu z Rozvadovské Spojky po Tichnovu se počet všech nehod snížil téměř o polovinu. I když se může zdát, že rušnou ulicí žádní cyklisté téměř nejezdí, mezi roky 2019 a 2020 jich podle statistik v letních dnech přibyl skoro dvojnásobek.

„Díky cykloopatřením si řidič více uvědomuje, že je ve městě a dává větší pozor. A tím pádem nepřekračuje tolik rychlost, více se věnuje řízení a je méně nehod. To je fenomén vysledovaný v rámci dopravního inženýrství, není to něco, co bychom objevili my tady v Praze. Když je pruh užší, řidič prostě jede pomaleji a dává větší pozor. Nemusí také kvůli cyklistům kličkovat,“ vysvětlil náměstek. Nicméně nejde o analýzu celé dopravní sítě, nicméně vypracování rozsáhlejší studie má magistrát v plánu a zpracovávat ji bude externí organizace.

Nutno říci, že na kole se téměř nejezdí Veletržní ulicí v Holešovicích, v krátkém úseku Dukelských hrdinů – Bubenská přibyly jen 4 procenta cyklistů, nicméně nehod mezi auty je zde méně přesně o třetinu.

Nejvíce cyklistů, a to přímo dvojnásobek v průměru a pětinásobek v letní špičce, začalo naopak využívat cyklopruhy v Modřanské ulici na jih od Jižní spojky. Za nižší počet nehod zde pravděpodobně může i snížení rychlosti pro auta ze 70 km/hod na 50 km/hod.