Dialýza ve Střešovicích je už deset let pod jinou firmou

Od 1. září by v pražské hromadné dopravě měly nastat dvě významné změny. Všichni studující budou moci cestovat po Praze pouze za 1 Kč denně díky novým ročním kuponům za 365 Kč. O víkendech a státních svátcích by mělo dojít k posílení provozu metra. Nejkratší intervaly by měly být na nejvytíženější lince C, metro zde pojede každých 5 minut. Informoval o tom náměstek primátorky Petr Dolínek.