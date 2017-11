Developeři v hlavním městě rozjíždějí výstavbu nájemních bytů

Nájemní bydlení zůstávalo po léta na chvostu zájmu developerů. Důvodem byla hlavně pomalá návratnost peněz investovaných do výstavby. S generací mileniálů, narozených koncem minulého století, se však pohled na výstavbu moderních bytů k pronájmu začíná měnit.

Nájemní byty přestávají být doménou lidí, kteří nedosáhnou na vlastní nemovitost, ale stávají se také volbou mladých a úspěšných, kteří se nechtějí vázat k jedné adrese.

Nájemníci oceňují moderní vybavení

Narůstající klientely si všimli developeři, kteří chtějí nájemníkům nabízet víc, než jim zpravidla poskytují individuální vlastníci bytů. Jde především o vybavení interiérů podle nejnovějších trendů, nízké náklady domů na vytápění a širokou škálu služeb přímo v areálu. Projekt zahrnující i malé obchodní centrum otevřel před pár dny u stanice metra Luka. Následovat ho nyní chtějí další developeři.

Česko zatím patří k zemím s nejmenším podílem nájemního bydlení v Evropě. V nájmu bydlí zhruba pětina lidí. Průměr zemí Evropské unie přitom činí 30 procent, vůbec nejvyšší podíl je v Rakousku a Německu, kde v pronajatém bytě žije téměř polovina obyvatel.

Na sídlišti ve Stodůlkách vznikl projekt Luka Living s byty k pronájmu. O kompletně vybavené byty je zájem hlavně mezi mladšími ročníky. Developeři se začínají pouštět do výstavby nájemních domů. Po letech, kdy se soustředili na prodej bytů do soukromého vlastnictví, teď první odvážlivci přicházejí s tím, že dlouhodobá investice do nájemního bydlení se může vyplatit. Byť návratnost peněz je velmi pomalá.

V těchto dnech se stěhují první nájemníci do novostavby Luka Living v Praze 5. Dům s obloukovými terasami a balkony vybudovala stejnojmenná firma patřící rodině Valových, která je majitelem sítě koupelnových a kuchyňských studií Siko.

Luka Living má celkem 215 kompletně vybavených bytů pro šest stovek obyvatel. Volné jsou podle developera už jen dva. Nájemné se pohybuje mezi 300 až 400 Kč/m2. Kromě interiérů se developer chlubí tím, že nájemci mohou suchou nohou vkročit ze stanice metra Luka nejen do domu, ale i do přilehlého obchodního centra. To vzniklo rekonstrukcí staršího sídlištního objektu z éry socialismu.

Nízkoenergetický bytový dům má vlastní recepci, ostrahu, podzemní parkoviště, ale také tříděný shoz odpadu a rekuperaci vzduchu v bytech. „Moderní nájemní bydlení směřuje k ‚dlouhodobé-mu hotelu‘,“ shrnuje myšlenku projektu jeho ředitel Tomáš Kašpar. Sám tady zúročil zkušenosti ze svého předchozího zaměstnání ve skupině CTR. Právě ta byla na pražském trhu průkopníkem developmentu nájemních komplexů, když v roce 2008 postavila zatím jediný podobný projekt s kompletně vybavenými byty Albertov Rental Apartments nedaleko Vyšehradu. Cenově se však vzhledem k lokalitě pohybuje o něco výš než Luka Living.

Trigema připravuje dva projekty

Do výstavby nájemního bydlení v Praze se nově chystá pustit i developerská firma Trigema. „Aktuálně připravujeme dva projekty nájemního bydlení o stovkách bytů. Opravdu se mu chceme věnovat,“ potvrdil na Stavebním fóru majitel Trigemy Marcel Soural. Podle aktuální Studie developerských společností Q3/2017, vydané analytickou firmou CEEC Research, výstavbu nových rezidenčních nemovitostí k pronájmu plánuje dokonce třetina developerů.

Jak ale vypočítává Kašpar, nejde o jednoduchý byznys: „Je tu dlouhodobá návratnost investice, každý rok se obmění minimálně 60 procent nájemních smluv, musíte investovat do vybavení a renovace bytů, řešit pohledávky a právní problémy.“

Ředitel projektu Luka Living Tomáš Kašpar řekl Pražskému deníku: Nájemní bydlení je trochu jiná disciplínaDeveloper projektu Luka Living očekává vzestup zájmu o nájemní bydlení v novostavbách. „Naše heslo je: Žijte svobodně, bydle-te bez hypotéky,“ říká šéf projektu Tomáš Kašpar.



Kdo jsou první obyvatelé Luka Living?Většinou tady budou bydlet lidé, kteří jezdí do Prahy za prací, lidé, kteří se nechtějí vázat hypotékou nebo ti z blízkého okolí, kteří nás vyměnili za vybydlený panelák. Zájemci jsou převážně mladší ročníky, nejvíc ve věkové kategorii mezi 25 a 34 lety, počet zájemců nad 50 let značně klesá. Takže se pochopitelně soustředíme na mladší generaci, v níž vidíme budoucí klienty pro tento typ nájemního bydlení.



Jak vidíte budoucnost nájemního bydlení v hlavním městě?Mladí budou hledat pěkné, nové bydlení a nebudou chtít platit hypotéku několik desítek let. To je i naše heslo: Žijte svobodně, bydlete bez hypotéky. Praha stále přitahuje lidi možností získat tady dobrou práci a poptávka po pronájmu bytů poroste.



Takže budete v podobných projektech pokračovat?Určitě bychom rádi, ale nájemní bydlení není legrace. V klasickém bytovém projektu zájemci platí zálohy ještě předtím, než byt získají. Měsíc před kolaudací většinou máte zaplacenou prakticky celou částku. Při výstavbě nájemního bydlení má developer jen velké dluhy a první výnosy získává až po otevření projektu, a to ještě pomalu. Musíte byty vybavit, což jsou další výdaje. Banky se na takový typ projektu stále dívají s určitou nedůvěrou. Je to těžký byznys. Prodej bytů je daleko jednodušší, tohle je trochu jiná disciplína.