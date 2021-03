Hospodářská komora, ministerstvo pro místní rozvoj, advokátní kanceláře, poslanci. Ti všichni se postupně zapojili do přípravy nového stavebního zákona, který má urychlit povolování staveb. Zatím však není jasné, v jaké podobě a zda vůbec se ho do voleb podaří schválit.

Poslanci v minulém týdnu rozhodli, že podkladem pro další jednání o novém zákonu už nebude předloha ministerstva pro místní rozvoj, ale komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru. Ten se vrací k úplně původnímu materiálu, který pro ministerstvo zpracoval tým vedený advokátem Petrem Korbelem. Tedy k systému státní stavební správy, pod níž by patřily i stavební úřady v malých obcích.

Výhrady k odklonu od stávajícího smíšeného modelu veřejné správy má Praha, jejíž vedení se obává ztráty kompetencí v územním plánování.

Klíčové druhé čtení

„Začíná klíčové druhé čtení, ve kterém lze ještě zákon upravit. Když se to nepodaří, nebude v Praze možné postavit většinu připravovaných projektů, dokončit Metropolitní plán, rozvoj Prahy a dalších velkých měst se zablokuje,“ vysvětluje pražský radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Požadavky formuloval do takzvaných čtyř městských artikul: pořizování územních plánů v samostatné působnosti obcí, měst a krajů, zachování Pražských stavebních předpisů, možnost dokončení pořizovaných územních plánů a zachování platných územních plánů, silnější role obcí v povolovacím procesu.

Stavebníci už dlouho volají po jednodušším procesu povolování staveb. Vznik čistě státní stavební správy by odstranil rozšířený nešvar v podobě neoprávněného zasahování samospráv.

„Obec ovlivňuje práci stavebního úřadu, do níž by vůbec neměla zasahovat, protože je účastníkem řízení. Obecně pak pozorujeme častou diskontinuitu stavebního řízení, způsobenou po komunálních volbách změnami na radnici,“ popisuje Petr Beneš, ředitel firmy Geosan Development.

Žaloba na obec

V praxi to vede třeba k tomu, že developer nyní chystá žalobu na obec Zbuzany na Praze-západ, kde má už osm let platné územní rozhodnutí pro bytový projekt. Přesto je kopnutí do země v nedohlednu. „Obec s projektem nesouhlasí. V mezičase došlo k tomu, že se vyčerpala kapacita čističky odpadních vod, kterou máme garantovanou v územním rozhodnutí. Za tu dobu se totiž ve Zbuzanech postavilo množství rodinných domů,“ říká Beneš.

Ve sněmovně se objevily dvě desítky pozměňovacích návrhů. Poslanci proto přerušili projednávání nového zákona do konce března. Svaz měst a obcí (SMO) v únoru dokonce navrhl, aby se jeho schvalování odložilo na další volební období.