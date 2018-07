Dětský smích nahradil židovské modlitby. Na místě školy stála největší synagoga

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Pracovník bezpečnostní agentury 90 Kč

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Co u nás budete dělat?, o Chránit majetek klienta., o Pracovat s kamerami., o Procházet objekt a kontrolovat místa, kde je riziko, že se něco děje., o Pracovat v obchodním řetězci s mezinárodním působením., o Komunikovat s návštěvníky i se zaměstnanci., Co po Vás chceme?, o Chuť pracovat., o Trestní bezúhonnost., Co Vám dáme?, o Mzda našich strážných se pohybuje od 15.000,- Kč do 22.000,- Kč., o Stabilita je důležitá, proto nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou., o Víme, že začátky jsou těžké, proto hradíme kompletně uniformu a přispíváme na obuv., o Pokud budete plnit práci svědomitě, chodit včas a bude Vás to bavit, rádi Vám přidáme a po čase nabídneme vyšší pozici., o Pokud nejste zdejší, pomůžeme Vám najít bydlení a první tři měsíce Vám přispějeme 1.500,- Kč., o Peníze u nás můžete dostat týdně.. Pracoviště: Mark2 corporation czech a.s. jesenice, Budějovická, č.p. 371, 252 42 Jesenice u Prahy. Informace: Pelikánová Lenka, +420 800 111 112.