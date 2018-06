Dětský ostrov otevřel po rekonstrukci. Pohoupala se i primátorka

/FOTOGALERIE/ Obyvatelé Prahy 5 i centra metropole se konečně dočkali. Symbolicky na Den dětí se veřejnosti otevřel Dětský ostrov na hranici Smíchova a Malé Strany. Rekonstrukce vyšla na 19 milionů. Atrakce si v pátek vyzkoušela i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Dětský ostrov mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií patřil dlouhá léta k oblíbeným místům Pražanů. Setkávali se zde malí i velcí návštěvníci, chodili sem i turisté. Pro mnoho lidí se stalo tamní fotbalové hřiště legendárním pláckem, kde se konaly líté boje. A ten pocit, když někdo rozvlnil síť…

Jenže po povodních v roce 2013 se ostrov uzavřel. Půda byla kontaminována a většina vybavení zničena. Dětský ostrov chátral, jindy frekventovaný areál se měnil - s nadsázkou řečeno - v džungli. Až nyní se podařilo páté pražské městské části opět otevřít místo veřejnosti - dětem i dospělým.

"Dětský ostrov byl velmi populární pro trávení volného času u všech obyvatel Prahy. Jsem proto velmi ráda, že jsme splnili slib, který jsme společně s Prahou 5 dali Pražanům, a Dětský ostrov se znovu otevírá. Občané, zejména děti, získají zpět jejich oblíbené hřiště a sportoviště," řekla primátorka Krnáčová, která spolu se starostou "pětky" Pavlem Richterem (TOP 09) a jeho zástupcem Martinem Slabým (ANO) asistovala u slavnostního otevření. Krnáčová si dokonce jednu z atrakcí vyzkoušela a v růžových šatech se párkrát zhoupla na houpačce.

Návštěvníci na "novém" Dětském ostrově najdou několik dětských hřišť rozdělených podle věku uživatelů, od těch pro nejmenší dvouleté děti až po patnáctileté. Novinkou budou speciální prolézačky, které jsou určeny pro handicapované děti, jež zde mohou trénovat motorické schopnosti. Vlastně pro všechy pak bude v areálu sloužit fotbalové hřiště s kvalitní umělou trávou, hřiště s tartanovým povrchem na volejbal a nohejbal. Basketbalové hřiště dostalo speciální povrch, který se používá i v profesionálních venkovních soutěžích ve streetballu.

"Vím o popularitě Dětského ostrova, a proto chápu občany, kteří se dožadovali brzkého opravení a otevření poté, co bylo veškeré zařízení na ostrově při povodních zničeno," uvedl v tiskové zprávě starosta Richter. "Bohužel nastaly komplikace s protipovodňovou ochranou, kdy nám nebylo umožněno jakékoliv rozšíření sportovišť (posunutí zábradlí) a přidání dalších objektů. Veškeré naše návrhy nebyly schváleny, a proto jsme se nakonec rozhodli k variantě, která ostrov opraví podle původního vzoru, ovšem s novými atrakcemi."

Starostův zástupce Slabý prodloužení rekonstrukce vysvětloval špatnou dostupností. Dětský ostrov je totiž spojen s nábřežím pouze lávkou. "Museli jsme veškerý těžký stavební materiál vozit na lodích, stejným způsobem jsme odstraňovali kontaminovaný písek," podotkl muž z radnice Prahy 5 a dodal, že komplikace způsobila i nehoda dvou plavidel, která narazila na dno Vltavy.

Dětský ostrov hraje roli také v dalším aktuálním problému. Stavební úřad Prahy 5 zamítl žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nové plavební komory v jeho blízkosti. Důvodem je to, že komora není v souladu s územním plánem. Práce by zasáhly do právě otevřeného zábavního parku na ostrově.

Vždyť dělníci, kteří zahájili dílo letos v únoru, opustili Dětský ostrov teprve poslední květnový den. V pátek už se zde mohli na dětském dni těšit holky a kluci v doprovodu rodičů. Jen za dopoledne přilákal zrekonstruovaný objekt přes 600 dětí.

Atrakce a sportoviště v rámci programu doplnily hudební, divadelní či kouzelnické představení a skákací hrady. Volný čas na opraveném Dětském ostrově budou moci Pražané i návštěvníci metropole trávit každý den od rána do desáté hodiny večerní. Během letoška městská část společně s magistrátem plánuje opravit hřiště po celé čtvrti za rekordních 150 milionů. Dětský ostrov je tedy zatím jen první investicí.