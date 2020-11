Hádky, pět dětí v jednom pokoji a alkohol rodičů na denním pořádku. „Bez nadsázky dětství bylo peklo. Byli jsme na dávkách, rodiče neměli peníze na kvalitní jídlo, v září jsme neměli na sešity. V bytě byla plíseň,“ vrací se zpátky v čase šestadvacetiletá Denisa Záhorská.

Distanční výuka. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Když se v patnácti letech dostala do dětského domova, znamenalo to pro ni vysvobození. „Z plísně do čistoty, pravidelné jídlo… V dětském domově mi začal nový život.“