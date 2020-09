Děti z Dětského domova Charlotty Masarykové na Zbraslavi budou mít zhruba za rok zrekonstruovaný dům. Podle magistrátní radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Johnové (Praha sobě) nebude mít již ústavní ráz, nýbrž nabídne celou řadu nových služeb pro děti i jejich rodiče.

Dětský domov Charlotty Masarykové na Zbraslavi. | Foto: DDCHM

Samotné stavební práce by měly vypuknout začátkem příštího roku a podle Johnové potrvají přibližně šest měsíců. V rekonstruovaných prostorách najdou své zázemí terénní ambulantní pracovníci. Vzniknou byty pro zácvik rodičů a zařízení bude poskytovat odlehčovací služby pro rodiny, jejichž děti potřebují ošetřovatelskou péči. „V Praze tato služba není, krizová služba to většinou nedokáže kvůli náročnosti nebo věku. Rodiče je pak vozí do jiných krajů, kde místa jsou,“ vysvětluje Johnová. „Hlavně se také rozšíří směrem k jiným cílovým skupinám. Jednáme o svěření či převedení jednoho objektu, kde by měla vzniknout odlehčovací služba pro autisty,“ popisuje Johnová.