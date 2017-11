Dětské oběti nehod. Pětina nebyla připoutána

/INFOGRAFIKA/ Zbytečná tragédie, na jejímž začátku je chyba dospělých, kteří řádně nepřipoutají dítě. Tak lze přeložit smutné číslo z policejních statistik. Pětina všech dětských obětí dopravních nehod v posledních letech nebyla řádně připoutána.

Upozorňuje na to Asociace Záchranný kruh, která na podzim spustila kampaň „Ty to zvládneš“ zaměřenou na dopravní bezpečnost. Zatímco nejvíce nepřipoutaných dětí přišlo o život v letech 2006 a 2007 ročně shodně po šesti, v roce 2015 se jednalo o dva fatální případy. Loni sice děti na silnicích umíraly, ale žádné z nich nezemřelo kvůli „banalitě“ s nepřipoutáním.

Odborníci opakovaně upozorňují, že děti jsou ve všech směrech jiné než ostatní účastníci silničního provozu. Především, pokud jdou po ulici. „Dospělí přeceňují schopnost dětí bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Zvláště děti ve věku do 11 let jsou v provozu nevyzpytatelné. Přemýšlejí a jednají jinak než dospělí,“ upozorňuje Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Špatný odhad

Na rozdíl od dospělého, který analyzuje situaci již při přibližování se k přechodu, se dítě rozhoduje až ve chvíli, kdy se zastaví u přechodu. Zebru na přechodu navíc dítě považuje za bezpečné místo, kam může téměř vždy vstoupit. Špatně ale odhaduje vzdálenost a rychlost až do přibližně osmi let věku. U rychle jedoucích aut je pak odhad ještě obtížnější a méně přesný než u aut jedoucích pomalu. U malých školáků je dohled dospělých nezbytný. Doba, kdy můžeme dítě pustit do provozu bez obav, je různá.

Místo do místa

Podle Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti velmi záleží na trase, po které se dítě pohybuje. I malá změna nacvičené trasy mu může způsobit v hlavě zmatek. „Za dne, po trase, kterou zná, potřebuje dohled dospělého přibližně do 7 let. Rušné ulice a víceproudé komunikace samostatně dobře zvládne kolem 12 let,“ popisuje Budský.

Nejtragičtější je pro dětské účastníky silničního provozu období prázdnin. V uvedeném období zemřelo 29 procent všech obětí dopravních nehod. Po devíti procentech si připsaly měsíce říjen a listopad, po osmi duben a červen. Naopak nejbezpečnějším je pro děti do 15 let první měsíc školního roku, tedy září.

Příklady táhnou

I pro řidiče je ale dítě na silnici či chodníku poměrně velký oříšek. Malé děti jsou špatně viditelné. Zvláště tam, kde je hustý provoz či mnoho parkujících automobilů, nemusí řidič malé dítě zpozorovat včas. Pestré oblečení dětí tak sehrává svou nezastupitelnou roli.

O prevenci a dopravní výchovu se sice v Česku starají školy, ale podle odborníků jde o dobré příklady, které by jim měli vštěpovat rodiče. „Chovat se bezpečně a ohleduplně v silničním provozu platí pro všechny jeho účastníky. Dětem to musíme nejen neustále vysvětlovat, ale být pro ně i dobrým příkladem,“ uzavírá ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch.