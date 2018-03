Dětské domovy jsou plné. Zvýšení počtu míst se zatím nechystá

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Ostatní pracovníci ostrahy a 65 535 Kč

Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) Information Security Expert with Certificate. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 70000 kč, mzda max. 110000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo pracoviště:, - Ruská 1895, Úvaly, , Prvotní kontakt:, - e-mail: office@enfina.com, , Upřesňující údaje:, - Jazykové požadavky: AJ + NJ / FrJ nebo ŠpJ, čeština není nutná, - Certifikáty: řídící implementátor ISO 27001, CISM / CISA, - Zkušenosti: řízení bezpečnostních informačních procesů, procesy řízení identity a přístupů, oddělení povinností, - Obecné: Až do 100% v zahraničí, - Language requirements: English + German/French or Spain, Czech is not required, - Certificates: ISO 27001 Lead Implementer, CISM/CISA, - Experience: Informations Security Management, Identity & Access Management Processes, - Segregation of Duties, - General: Up to 100 % abroad, , Zaměstnanecké výhody:, - prémie. Pracoviště: Enfina - security s.r.o. - sídlo, Ruská, č.p. 1895, 250 82 Úvaly. Informace: Karl Schleps, +420 604 250 052.