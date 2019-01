Praha - „Globus" z barevných kovových trubek, houpačka, kolotoč, pískoviště. Dětská hřiště, budovaná za minulého režimu, se jedno druhému podobala jako vejce vejci. Dnes už je to z velké části jinak, ne však vždy.

Dětské hřiště. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

U většiny nově vybudovaných hřišť narazíme na zajímavé a méně tradiční herní prvky, jako jsou trampolíny či různé lanové konstrukce. Oblíbené jsou také dlouhé skluzavky a tobogány.

Trendem jsou i hřiště určená pro starší děti a teenagery. Jedno z nich, otevřené loni v ulici Habrová na Praze 3, projektoval ateliér známého zahradního a krajinářského architekta Zdenka Sendlera. Ten vidí ve vývoji hřišť v posledních letech velký posun.

„Jsou rozmanitá a různorodá, vyrábí se z různých materiálů a mohou být velmi autorská," míní. Dodává však, že velmi záleží na tom, kde se hřiště staví a jestli je součástí většího projektu, jako byl ten na Praze 3.

„Když je hřiště součástí většího komplexu, třeba parku, tak máme volnější ruku při návrhu. Pak jsou také případy, kde je malý plácek na sídlišti, a potom se to často řeší katalogovými prvky," vysvětluje s tím, že standardizovaná hřiště z katalogů sice nemusí být špatná, málokdy ale jsou do okolí zakomponovaná tak, aby měla svébytnou identitu.

JEDINÝM KRITÉRIEM PRO VÝBĚR JE CENA

Podle jednatelky českého zastoupení firmy Hags Naďy Kjellberg, která začala v Česku v devadesátých letech jako první hřiště dodávat, vývoj odpovídá Evropě. „Dovedu si představit, že by hřišť mohlo být více a mohla by být realizována i atypická či tematická, ale to vše záleží na investorech a jejich vizích a finančních možnostech," uvedla s tím, že problémem je fakt, že ve veřejných výběrových řízeních je jediným kritériem cena.

To nahrává tomu, že se obce a městské části jako investoři u menších projektů méně často pouští do kreativnějších záměrů. Zajímavý návrh totiž něco stojí.

Zatímco vybudování menšího hřiště od velké firmy na základě katalogu vyjde na dva až tři miliony, velké projekty s využitím architektů jsou citelně dražší. Zmíněné multifunkční hřiště na Praze 3 stálo 17 milionů, do dalšího oblíbeného a originálního hřiště na Vinohradech investovala radnice dvojky asi 20 milionů.

A jak vnímají hřiště maminky, které je se svými dětmi navštěvují? Podle ankety Pražského deníku pozitivně. „Já jsem s nimi spokojená, jen by jich mohlo být víc. Když chcete něco nadstandardního, musíte si s dětmi vyjet na výlet," uvedla například Kamila V.

Čtěte také: Běh pro dobrou věc uzavře magistrát