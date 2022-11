Anketu Dítě Česka organizuje česká pobočka UNICEF. Projekt si klade za cíl dát prostor a hlas dětem a mladým lidem, kteří pomáhají tam, kde je to podle nich třeba, mají schopnost pozitivně vést druhé a mají potenciál do budoucna. „V anketě Dítě Česka by nemělo jít o jednorázové velké činy, ale spíše o dlouhodobou aktivitu dětí a konkrétní výsledky. Chtěli jsme, aby se o šikovných dětech vědělo, aby byly za svoje aktivity veřejně oceněny, abychom tím inspirovali i ostatní. Dítě Česka chce říct, že má smysl na sobě pracovat a něco dělat pro druhé,“ řekla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.