Desítky výstav připomenou rok 1918 a vztahy Čechů a Slováků

Většina českých státních kulturních institucí na letošní rok připravuje akce a projekty, které mají připomenout sté výročí vzniku československé republiky. Vláda na program, který doplní i připomínka dalších výročí, dá letos 322 miliony korun. Dalších skoro 90 milionů korun už příprava oslav spolkla v loňském roce. Nejvíce peněz dostane ministerstvo kultury, klíčovým projektem oslav má být společná česko-slovenská výstava.

Za českou stranu ji garantuje Národní muzeum, které bude výstavu hostit po její premiéře na Bratislavském hradě. Zahájení výstavy 28. října zároveň otevře historickou budovu muzea po rekonstrukci. Výstava podle pořadatelů ukáže peripetie dějin 20. století v životě dvou národů, Čechů a Slováků, a také jejich komplikované vztahy.

Výstavy Národní galerie

Připomínky událostí let 1918, 1968 a 1993 čítají na 170 akcí. Nejvíce projektů, 66, připravují příspěvkové organizace ministerstva kultury. Na základě loňského rozhodnutí vlády mají o prostředky na oslavy jednotlivé resorty navýšené své letošní rozpočty, řekla ČTK mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Nejvíce navýšen je kvůli oslavám právě rozpočet ministerstva kultury, o 180 milionů korun.

Národní galerie připomene výročí zvláštními výstavami, ale především nově instalovanými expozicemi moderního a poválečného umění ve Veletržním paláci. Mezi stěžejními akcemi bude expozice První republika, která připomene i mimopražská centra uměleckého dění té doby, včetně slovenských či ukrajinských.

Výstava fotografa Koudelky

Výstava nazvaná 1968: S lidskou tváří!!! se bude věnovat vizuální kultuře a experimentům v umění od 50. do 80. let. Kvůli nové instalaci se po 18. březnu uzavře druhé a třetí patro Veletržního paláce s českou modernou a slavnou Francouzskou sbírkou.

K roku 1968 se bude vztahovat i Uměleckoprůmyslové muzeum s výstavou fotografa Josefa Koudelky. Součástí bude i cyklus Invaze 1968. Na snímcích zachytil okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tajně je vyvezl ze země a seznámil s těmito událostmi svět.

Výstavy v Praze i Brně



Pražský hrad si připomene hlavně výročí roku 1918 a chystá několik výstav. Mezi hlavní lákadla má patřit v polovině ledna vystavení korunovačních klenotů, předcházet mu bude výstava vzácných listin včetně Zlaté buly sicilské nebo originálů rukopisných středověkých památek. V Císařské konírně bude výstava Labyrintem dějin českých zemí. Představí tisícileté období, ve kterém vznikal a formoval se český stát. Největší výstavou by měly být Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu. Její osu budou tvořit období různých prezidentů.

Výstavy k výročí chystají Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum nebo Muzeum umění Olomouc. To připravuje výstavu Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928. Zaměří se na rozpad Rakouska-Uherska a na to, jak se zásadní zlom v uspořádání střední Evropy dotkl vnějšího i vnitřního života jeho obyvatel a odrazil se i ve výtvarném umění.

Připomínky výročí chystají i soukromé instituce. Pražské centrum DOX chystá výstavu Historie jako fikce. Má být podnětem k diskusi o tom, do jaké míry ovlivňuje rekonstrukce historických událostí prostřednictvím vyprávění to, jak člověk chápe své vlastní dějiny, příběhy či identitu.