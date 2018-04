Desítky tisíc žlutých narcisů rozsvítily Prahu. Kdo je v metropoli vysadil?

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: kontakt emailem, Do DS Zvonková přijmeme pracovníka v sociálních službách pro aktivizační činnosti se středním vzděláním, nejlépe sociálním, příp.vyučení, kurz se zaměřením na hudební, dramatickou či výtvarnou výchovu (keramika, textil aj.)+kurz Prac. v sociál. služ. Požadujeme velmi dobré komunikační schopnosti, kladný vztah k seniorům, schopnost samostatné i týmové práce, PC, odolnost vůči stresu, ochota, flexibilita, dobrý zdrav. stav, po zapracov. osobní ohod.,čtvrtlet. a mimoř. odměny. Životopis zasílejte na e-mail:horakova@csop10.cz, doubravova@csop10.cz. Pracoviště: Csop v praze 10, příspěvková organizace - 002 zvonková, Zvonková, č.p. 2902, 106 00 Praha 106. Informace: Doubravová Kateřina Horáková Vlasta,, .

Zubní lékaři. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 95000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Kont.: emailem na prahadent@gmail.com. Přijmeme spolehlivého a šikovného zubního lékaře/řku do přátelského týmu.. Pracoviště: Family dental care s.r.o. - sokolovská, Sokolovská, č.p. 905, 190 00 Praha 9. Informace: Oleg Ridchenko, +420 774 164 609.

Služby - Úklid servisu 17 000 Kč

Do společnosti Auto Jarov hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici pracovník/pracovnice úklidu. Náplní práce je zajištění čistoty autosalonů a sociálního zařízení. Pracuje se na směny po-pá ranní: od 6:00h. - 14:30h. a 1x do týdne odpolední: od 6:00h.-18:00h. a 1x sobota do měsíce: od 7:00h. - 14:00h.