Desítky lidí si v Praze připomněly oběti dopravních nehod

Několik desítek lidí si dnes u památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 připomnělo památku těch, kteří zemřeli na silnicích. Akce se konala u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod, který každoročně připadá na třetí neděli v listopadu. Účastníci vzpomínkového aktu u památníku zapálili svíčky a položili květiny.

Smrtelná nehoda. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

„Vrátit čas nedokážeme. Vrátit životy neumíme. Ale můžeme při sobě stát, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme sami. Ani v těch nejhorších chvílích, kdy bolí i dýchat. Hodně věcí nemůžeme, ale být tu pro sebe navzájem, ano," uvedla spoluzakladatelka Českého sdružení obětí dopravních nehod Mirka Šimková, která před osmi lety přišla při autonehodě o manžela.

V Česku se zlepšuje kvalita silnic

Iniciátory vzniku památníku byli také místopředseda sdružení Stanislav Vondruška a Miloš Hejl, kteří o své blízké přišli při dopravních nehodách v dubnu a květnu 2002. "Syn nám zemřel ve 24 letech při nehodě na Slovensku. Nebyla to tehdy jeho vina. Nikdy jsem nechtěl hlavu pachatele, stát se to může každému. Ale chybou právníka jsme tehdy přišli také o statisícové odškodné," řekl ČTK Hejl.

Podle Vondrušky se v Česku zlepšuje kvalita silnic i bezpečnostních předpisů. "Ale velký prostor vidím v pomalém snižování průměrného stáří vozidel. Bylo by dobré, kdybychom se přiblížili západní Evropě, kde je to šest až sedm let. Ta vozidla jsou lepší například z hlediska pasivní bezpečnosti. Velké rezervy jsou také v psychologických vlivech. V poslední době se setkáváme s nebezpečnými případy vybržďování na dálnicích, Někdo nasedne do silného vozidla a stane se z něj, s prominutím, prase," doplnil Vondruška.

Česko je tranzitní zemí

Na českých silnicích loni zemřelo 545 lidí, což bylo o 115 méně než v roce 2015. Počet usmrcených byl nejnižší od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky. Policisté loni zaznamenali nárůst obětí nehod v nákladních autech, klesl naopak počet usmrcených řidičů osobních aut, motocyklistů, cyklistů i chodců.

Podle vedoucího samostatného oddělení BESIP Martina Faráře se počet nehod každoročně zvyšuje o pět až sedm procent. Loni jich bylo zhruba 98 tisíc. "Provoz houstne, Česko je tranzitní zemí. Projíždějí tady tuny kamionů. Každá čtvrtá nehoda měla loni souvislost s vozidlem nad 3,5 tuny. Naším cílem je, aby se v roce 2020 snížil počet usmrcených maximálně na 333 a těžce zraněných na 2122. I když v ideálním případě by to samozřejmě neměl být nikdo," dodal Farář.

Vzpomínková akce u památníku na pražském Chodově se letos uskutečnila podesáté. Symbolický vzpomínkový řetězec pokračuje dnes v západních Čechách v dálniční kapli u obchvatu Plzně na dálnici D5. Příští neděli vzpomínkové akce zakončí ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Moravské Chrastové.