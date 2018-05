Desítky lidí si přišly pro květiny zadarmo. O královnu rostlin se muselo losovat

/FOTOGALERIE/ Přebytečné květiny? Málo květin? Ve Štěpánské ulici se ve čtvrtek sešli milovníci všelijakých rostlin. Květinářka Lenka Hrubá před svým obchůdkem uspořádala již pátou rostlinnou štafetu. Návštěvníci si tak mohli zadarmo vzít kaktusy, oblíbené rýmovníky nebo třeba lilky, a to i pokud nic nepřinesli. O „královnu štafety“ se kvůli velikému zájmu muselo dokonce losovat.

Lenka Hrubá rostlinné štafety pořádá již od roku 2016. Tahle se tak zařadila na páté místo. Akce získávají čím dál víc na popularitě. Na čtvrteční výměnu rostlin tak přišlo několik desítek lidí, kteří se o události dozvěděli zejména na Facebooku nebo blogu květinářství Zahrada na niti, před kterým se štafeta pořádala.

„Dřív jsem akci pořádala jen jednou za rok v červnu. Jelikož ale zájem narůstá, tak tohle je letos už druhé kolo. Další bude pravděpodobně před prázdninami. Původní nápad vznikl tak, že jsem měla spoustu kytek, které se mi už nevešly do bytu nebo jsem k nim neměla dobrý vztah, neuměla je pěstovat. Do květinářství mi také často přicházeli lidé, co mi nabízeli květiny, s kterými nevěděli, co dělat,“ popsala začátky Lenka Hrubá.

Lidé na rostlinnou štafetu nepřišli jen brát, ale donesli i tašky plné rostlin. A to především kvůli tomu, že mají sami sazeničky či přemnožené jedince, které nemají komu udat a je jim líto je jen tak vyhodit. „Taky sem nosím nějaké květiny, ale spíš třeba, když si nějakou koupím a nedaří se jí. To jí pak pošlu dál. Jelikož se ale akce teď konají častěji, tak rostlinek nepřináším tolik,“ vysvětlila květinářka.

Největší je zájem o takzvanou „palačinkovou květinu“. Královna štafety pilea peperomioides, která svými listy připomíná palačinky, je velmi oblíbená pro svůj netradiční vzhled. Je ale těžko dostupná. Pilea se množí pouze podzemními výhony, nedá se řízkovat, proto je její množení poněkud náročnější a odpovídá tomu i cena.

„O pileu tu lidi musí losovat, jelikož je o ní opravdu veliký zájem, a někdo by si třeba vzal hned pět kusů. Proto ze zájemců losujeme, aby to bylo spravedlivé. Hodně frčí taky kaktusy, nenáročné pokojové rostliny, ale třeba i rýmovníky,“ uvedla Lenka. Rýmovník se může hodit nejen jako okrasná květina, ale zejména jako užitečná bylina. Jak už název napovídá, rostlina pomáhá uvolňovat rýmu a z jejích listu se dá uvařit i účinný čaj.

„Jsme tu poprvé a moc se nám to líbí. Já jsem přinesla sazeničky lilků a vyměnila je za koriandr. Máme rádi něco, co se může využít k jídlu,“ řekly vysmáté návštěvnice, které se o akci dozvěděly na facebookových stránkách.

Návštěvníci si odnesli i zcela neznámé květiny. „Já jsem se o události dozvěděl od kolegyně, která zná majitelku květinářství. Přinesl jsem rýmovníky a mátu, které si hned někdo vzal. A odnesl jsem si Denisovu kytku. Což je nějaká kytka, kterou někomu dál nějaký Denis. Jelikož roste hrozně moc, tak poslali kus Denise dál. Kolegyně zase vyměnila tchýnin jazyk za jinak zbarvený tchýnin jazyk,“ doplnil vtipně Jan.