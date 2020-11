V ulici U Vršovického nádraží v pražských Vršovicích vzniklo 14 nových bytů. V rámci rekonstrukce objektu se původně počítalo s vybudováním nebytových prostor. Z důvodu potřeby rozšíření svého bytového fondu, ale radnice původní záměr změnila.

„Byty v brzké době převezme náš Odbor bytů a nebytových prostor, následně informujeme magistrát a ten nám doporučí nájemníky. Věřím, že minimálně část jednotek budeme pronajímat „v zájmu obce“, a budeme je tudíž moci přidělit například pracovníkům v sociální oblasti či zdravotnictví, kteří budou v objektu pracovat. Toto koncepční využití by bylo přesně v duchu našich pravidel pro pronajímání obecních bytů, tzv. zásad,“ říká Petr Beneš, místostarosta MČ Praha 10, jenž má v gesci bydlení.

Magistrát poskytl dotaci

Městská část plánuje využít byty nejen pro zaměstnance preferovaných povolání jako jsou, zdravotníci, učitelé, policisté či hasiči, ale také jako dostupné sociální bydlení. Nové byty jsou součástí polyfunkčního využití budovy. Mimo jiné zde bude fungovat například Pacientský hub, projekt Ministerstva zdravotnictví zaměřený na rozvoj a vzdělávání občanské společnosti ve zdravotnictví.

Na vybudování bytů desítka využila dotaci 30 milionů korun, kterou jí poskytl magistrát hlavního města z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Na dotacích z fondu magistrát rozdělil téměř 105 milionů korun celkem šesti městským částem.

„Tato částka výrazně pomůže zlepšit bytovou situaci v Praze. Městské části finance využily na stavbu úplně nových bytů, rekonstrukci prostor nebo vybydlených jednotek i celkovou rekonstrukci celých bytových domů,“ řekl pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Desítka disponuje jedním z největších bytových fondů ze všech pražských městských částí, aktuálně vlastní už 3329 jednotek. Byty přiděluje ve dvou základních kategoriích. Dostupné a sociální bydlení pro lidi v bytové nouzi, tedy seniory nad 65 let, mladé lidi do třiceti let, rodiny s dětmi a občany s návaznou sociální péčí a v zájmu obce, kdy jsou přidělením bytu podporovány profese žádoucí pro městskou část. Malý podíl jednotek pronajímá za tržní nájemné, a to formou veřejné aukce.