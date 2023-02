Novinářům to po pondělním jednání Sněmu starostů řekli představitelé několika radnic. Svou výzvu a požadavky zašlou novému vedení města, které by měli ve čtvrtek zvolit pražští zastupitelé.

"Městské části jsou dnes podfinancované a ve chvíli, kdy máme inflaci víc než 15 procent, kdy se na nás valí neustálé zvyšování platů, tak se může stát, že budeme muset omezovat poskytované služby. Čili vyzvali jsme k tomu, aby se zvýšil takzvaný příspěvek na žáka a abychom začali řešit deficity výkonů státní správy, kdy jich spoustu platíme, ale nedostáváme za ně náklady, které s nimi máme," řekl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Pražští Piráti schválili vstup do magistrátní koalice

Pokud by se financování radnic nezměnilo, podle starostů hrozí, že budou omezeny služby nebo nebude dostatek peněz na provoz škol. "Vláda opakovaně zvyšovala platy úředníků, ale nikdy nám s tím nepřišly peníze ze státního rozpočtu. Prostředky na úředníky proto bereme ze sekání trávy, investic a dalších věcí. Přitom rozpočty máme stejné. Už není, kde brát," řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). Může se podle něj stát, že okénka na přepážkách nebudou otevřena denně, ale pouze jeden den v týdnu, protože na zbylé dny nebude mít radnice peníze.

V Praze platí od 1. ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, které ministerstvo financí ve správním řízení postupně ruší. Všechny herny by měly zmizet do roku 2024. Do budoucna budou povolena pouze kasina s takzvanou živou hrou. Radnice tak ročně přijdou v součtu asi o miliardu korun.

Vědkyní na jeden den. Akce inspirovala studentky k vědecké kariéře

Portlík upozornil, že vedení Prahy v uplynulých letech slíbilo tento výpadek dorovnat. "Dnes ale není žádný recept, odkud se peníze vezmou. Pokud výpadek nahrazen nebude, hrozí, že sport bude značně omezen," řekl Portlík. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (Praha Sobě) požadavek nesměřuje na přehodnocení zákazu hazardu, ale pouze na náhradu finančního výpadku.

V případě MPP chtějí starostové, aby měli větší vliv na její řízení na svém území. Bývalý starosta Prahy 3 a nynější radní Jiří Ptáček (TOP 09) řekl, že mohou na vedení MPP pouze apelovat, aby se případnými problémy zabývala. Vliv by starostové nově rádi měli třeba na výběr ředitele obvodního oddělení, odměňování. Rovněž by chtěli mít například možnost vyzvat strážníky k odtahu špatně zaparkovaného auta.