„Velký open space dostanou k dispozici k tomu, aby si objednali stoly, židle, dekorace, tabule či knihovnu. Dostanou výklad odborníků, finančních poradců a profesorů umění, aby si třídy a školní prostředí sami vybavili,“ popisuje mediální zástupkyně školy Jana Bryndová.

Mezinárodní školu založila podnikatelka Věra Komárová. Spolumajitelka kosmetické firmy Dermacol je vystudovanou učitelkou a také matkou tří dcer. „Vzdělávání bude hlavně prezenční, ale děti mohou studovat bez hranic. Když nebudou moci být ve třídě, mohou se třeba na Pražském hradě učit historii nebo ve Stromovce sportovat,“ říká Komárová s tím, že škola sídlí v coworkingové budově na pražské Národní třídě, kde má pronajato několik místností.

Na pomoc si Komárová vzala dva hlavní konzultanty Libuši Charvátovou a Petra Cháru, kteří působili na škole Open Gate nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. „Náš model kombinuje prezenční a distanční výuku. Prostředí přizpůsobujeme tématům, využijeme exkurze, výjezdy, studium v knihovnách, muzeích či galeriích. Takže pokud dojde k opětovnému zavření škol, budeme připravení pokračovat v takové výuce, která děti bude rozvíjet a bavit,” vysvětluje Komárová.

Ve škole zatím mají žáky od 10 do 15 let. „Pokud by se někdo ještě rozhodl k nám své dítě poslat, máme ještě pár volných míst. Děti budou ve třídách maximálně po deseti. Od září 2022 se škola rozšíří o první stupeň a gymnázium,” říká Komárová. Ve škole, jejímiž patrony jsou miliardář a matematik Karel Janeček či houslista Jaroslav Svěcený, se platí školné mezi 210 a 230 tisíci za rok. Hodiny kreativního psaní a literatury zde bude vést i spisovatelka Barbara Nesvadbová, herečka Zdeňka Žádníková se ujme lekcí řečnictví a divadelní přípravy. Leonardo da Vinci Academy se zařadila mezi zhruba 130 soukromých základních a středních škol v metropoli.