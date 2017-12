Čekají nás Vánoce na blátě

V noci bude mrznout, ale přes den se zřejmě průměr nejvyšších teplot v Česku udrží další čtyři týdny nad nulou. Na Štědrý den může teplota přes den dosáhnout až plus pěti stupňů Celsia. Má pršet, nebo padat déšť se sněhem. Vyplývá to z měsíčního výhledu, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a krátkodobé předpovědi ústavu.

Týdenní průměr nejvyšších denních teplot se bude podle meteorologů v následujících čtyřech týdnech pohybovat zhruba od jednoho do tří stupňů nad nulou. V prvních dvou lednových týdnech bude ale rozpětí možných denních teplot podle výhledu ČHMÚ velké. Mohou se tak objevit teplotní výkyvy. Noční teploty se v celém možném rozpětí udrží většinou pod nulou.

V příštím týdnu se bude rtuť teploměru podle krátkodobé předpovědi počasí nejprve pohybovat přes den od minus dvou do plus dvou stupňů. Postupně ale budou denní teploty mírně stoupat, takže již od středy se nedostanou pod nulu. Od pátku 22. prosince až do Štědrého dne bude přes den nula až pět stupňů.

Srážek spadne během dalších čtyř týdnů nejvíce pravděpodobně právě během příštího týdne. Ze začátku týdne bude polojasno až oblačno, místy se sněžením. Od středy až do konce týdne bude v Česku většinou oblačno až zataženo a na většině území republiky bude pršet, případně padat déšť se sněhem.