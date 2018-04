Den, který rozhodne o Libeňském mostu

Do zastupitelstva míří materiál, který počítá se zbouráním stávajícího mostu přes Vltavu a stavbou nového. Rozštěpená je i radniční koalice: zatímco radní za ANO a ČSSD jsou pro plán, který vznikl už za minulé vlády, radní za Zelené či Trojkoalici jsou proti.

Jedno je přes spory jisté: most je ve velmi špatném stavu. Odborníci upozorňují na problém, že je postaven z prostého betonu, velké škody napáchala ale také například povodeň v roce 2002 a pak také zanedbaná údržba.

Budoucnost mostu řeší Praha už 14 let

„Zboření cenného mostu a jeho nahrazení mostem bez architektonické soutěže je prostě barbarství,“ říká například starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Odpůrci bourání už chystají řadu protestních akcí. Most otevřený v roce 1928 chtěli nechat zapsat mezi kulturní památky, ale návrh neprošel. Podle Lidových novin ale Národní památkový ústav podal podnět k přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Liší se i názory odborníků, co je lepší: například Kloknerův ústav, na základě jehož posudku přestaly na začátku roku přes most jezdit auta i tramvaje, možnost opravy nevylučuje. Rada expertů náměstka primátora naopak doporučila bourání.

Čas hraje pro bourání

V případě mostu naopak našli výjimečně shodu primátorka Adriana Krnáčová a její náměstek pro dopravu Petr Dolínek. Oba jsou pro pokračování v roce 2016 zastavených plánů, tedy pro zbourání a postavení nového, většího mostu. Bez architektonické soutěže, vybraná firma získá na starost i samotnou tvorbu projektu. Praha tak chce předejít situaci, kdy budou přibývat jen vícepráce a náklady porostou.

Zastáncům bourání hraje do karet hlavně čas. Most byl chvíli uzavřen kvůli havarijnímu stavu. Pokud by se město rozhodlo pro opravu, musí soutěžit projektanta a ztratit tak několik let. Demolice a stavba nového může začít dříve: soutěž již odstartovala a je jen přerušená. Navíc má Praha jiný problém s cestou do Holešovic: špatný stav Hlávkova mostu. Jen stěží si lze představit situaci, že bude zavřený najednou Libeňský i Hlávkův most.

V případě demolice mostu mohou být opět Libeň a Holešovice odříznuty, ve hře je i vybudování provizorního mostu, vzhledem ke značné hlučnosti se takovému typu přezdívá „rámusák“.