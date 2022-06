OBRAZEM: Den dětí v Zoo Praha. Malé návštěvníky čekaly chůdy i skákací hrad

Mezinárodní den dětí byl v Zoo Praha plný her a soutěží. Ve středu 1. června měly ratolesti do 15 let vstup za jednu korunu a čekal je zábavný program, který pro ně zoologická zahrada tradičně připravila ve spolupráci s městskou policií.

V pražské zoologické zahradě se 1. června slavil Den dětí. | Foto: Deník/Lucie Štrachová