Den dětí v pražské zoo - spousta her, soutěží a také slůňata v bazénu

Přestože spousta organizací chystá oslavu Mezinárodního dne dětí na víkend, pražská zoo drží termín. Ve spolupráci s pražskou městskou policií připravila bohatý program již na zítřek. Děti do 15 let navíc budou mít vstup do zoo za symbolickou 1 korunu.

Program je naplánovaný mezi 10. a 19. hodinu a v zábavných soutěžích na děti čekají i drobné ceny. Na jednotlivých stanovištích ve spodní části zoo si budou moci vyzkoušet například chůzi na chůdách, bungee running nebo se něčemu přiučí v dětské dopravní školičce. ČTĚTE TAKÉ: Bílá opička, hrabáč i tygřata. V zoo se od ledna narodilo 242 mláďat Vše doplní komentovaná krmení a setkání na více než dvaceti místech areálu. A při troše štěstí třeba návštěvníci uvidí i to, jak mláďata slona indického Max a Rudi dovádějí ve venkovním bazénu. Do výběhu s bazénem je chovatelé pouštějí v 14.30; do této doby si užívají travnatý výběh. ČTĚTE TAKÉ: Zoo Praha se těší rekordní přízni. Přivítala půlmiliontého návštěvníka

Autor: Richard Šedý