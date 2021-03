I přes zpřísněný nouzový režim týkající se volného pohybu osob nejsou veřejná shromáždění přímo zakázána. Při dodržení všech bezpečnostních opatření se lidé mohou kdykoli sejít, aby vyjádřili svůj názor. První akce by se měly v Praze konat tuto neděli na Václavském a Staroměstském náměstí.

Valentýnský průvod pořádala na pražském Petříně iniciativa Chcípl PES v neděli 14. února 2021. | Foto: Deník / Michal Bílek

V neděli 7. března se od 12.30 do 16.00 hodin (a dále každou poslední neděli od 28. 3. do 29. 8. 2021) uskuteční na Václavské náměstí u sochy svatého Václava shromáždění „Protest za zrušení vládních opatření nebo opatření hejtmanů, odstoupení vlády“. Také v neděli, ale na Staroměstském náměstí od 14.00 do 16.00 hodin uspořádá iniciativa Chcípl PES „Demonstraci za ochranu Ústavy ČR a našich práv a svobod“.