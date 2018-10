Demonstrace síly? Policie i s vojáky ohlídá oslavy republiky. Ty ochromí dopravu

Od pátku do neděle byste měli zvážit, jestli se vydáte do Prahy autem. Cestu skrz metropoli motoristům výrazně zkomplikují oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s velkým množstvím akcí chystá zvýšená bezpečnostní opatření také policie.

Pražskou policii posílí kvůli velkolepým oslavám 28. října kolegové z jiných krajů či celorepublikových útvarů. Na policejních manévrech pořádkové a dopravní služby se budou podílet i strážníci městské policie, příslušníci vojenské policie i armády.

„Nejde o demonstraci síly, snažíme se zajistit, aby oslavy proběhly bez komplikací,“ řekla serveru iDNES.cz policejní mluvčí Andrea Zoulová, která o speciálních opatřeních informovala v tiskové zprávě.

Úřad vlády

V sobotu 27. a neděli 28. října 2018 budou pro veřejnost mimořádně zpřístupněny Hrzánský a Lichtenštejnský palác, které patří Úřadu vlády ČR. Hrzánský palác bude po oba dva dny otevřen od 9.00 do 17.00 hodin, otevírací doba v Lichtenštejnském byla v sobotu z technických důvodů upravena od 13.00 do 18.00 hodin.

V ulicích by se měli pohybovat i policisté na koních či pyrotechnici nebo členové antikonfliktního týmu.

„Více policistů a strážníků tak bude k vidění například na Staroměstském a Václavském náměstí, Náměstí Republiky, Vítězném náměstí, v prostředcích MHD a v mnoha dalších lokalitách, kde je předpoklad vysoké koncentrace osob,“ sdělila mluvčí Zoulová, podle níž budou v terénu rovněž kriminalisté specializující se na potírání běžné pouliční trestné činnosti - například kapesních krádeží.

„Přes všechna tato opatření doporučujeme občanům, aby svému majetku věnovali zvýšenou pozornost a svým chováním a jednáním se zbytečně nevystavovali bezpečnostním rizikům,“ upozorňují pražští policisté prostřednictvím Zoulové.

Nahlášeno je na víkend několik desítek manifestačních akcí, shromáždění, koncertů i oficiálních oslav rozpadu rakousko-uherské monarchie a založení československého státu v roce 1918.

Do hlavního města se navíc chystají zahraniční hosté, dá se předpokládat, že světové státníky Emanuela Macrona či Angelu Merkelovou budou hlídat speciální policejní útvary ve spolupráci s domácí i francouzskou a německou ochrankou.

Infolinka kvůli dopravě

Stoleté výročí republiky každopádně naprosto ochromí - už takhle těžce zkoušenou - dopravu v Praze. Řidiči by si měli podle policie cestu naplánovat s dostatečným předstihem a na stránkách magistrátu se mohou seznámit s konkrétními uzavírkami. Město dokonce zřídilo kvůli dopravním omezením i bezplatnou infolinku 800 100 991.

„Infolinka bude v provozu od pátku 26. října od 8.00 hodin do neděle 28. října do 20.00 hodin. Každý den bude navíc linka na dobu největšího vytížení od 8 do 20 hodin posílena nejen pracovníky magistrátu, ale také příslušníkem dopravní policie,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Vojenská přehlídka na Evropské třídě si vyžádá nejdelší a nejvýraznější komplikace. Kvůli přípravám nedělní armádní parády musejí občané počítat s neprůjezdnými silnicemi v Dejvicích už od pátku. Většina objízdných tras povede po ulici Milady Horákové.

Sobotní videomapping na zrekonstruovanou historickou budovu Národního muzea částečně uzavře magistrálu. Nedělní slavnostní zakončení spojené s ohňostrojem z Letné nepustí na nábřeží Edvarda Beneše ani pěší. „Objízdná trasa není stanovena, žádáme řidiče, aby se této části města při svých cestách vyhnuli,“ uvedla pražská policie s tím, že během víkendu mohou nastat i další krátkodobé uzavírky.

Vzhledem k tomu, že všechny zmíněné akce ovlivní samozřejmě také veřejnou dopravu a že kvůli havarijnímu stavu je uzavřen most na Vltavské a opravují se tramvajové tratě v centru, bude nejlepší využít metro. Nebo raději zůstat v teple domova.