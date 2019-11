Z kabiny tam sledoval demonstraci také Václav Čtrnáctý ze středočeských Velkých Číčovic, kde jeho rodina začala s rolničením zhruba v roce 1720. „Vadí mi, jak se premiérův byznys chová ke krajině. Velké podniky s manažery, kteří dojíždějí z měst, k ní logicky nemohou mít takový vztah jako my, kteří žijeme na vesnici. Také v systému zemědělských dotací vidím značný nepoměr ve prospěch velkých a v neprospěch malých firem. I proto jsem tady,“ svěřil se Václav Čtrnáctý.

Jeho rodinný podnik pěstuje obilí a jak sám zdůrazňuje „šetrným způsobem“ i řepku na zhruba 260 hektarech. Cesta na Letnou s traktorem z nedaleké obce mu trvala v neděli dopoledne díky volným silnicím pouhých 45 minut. Trochu větší obavy měl Václav z návratu za tmy. Na průjezd metropolí dal traktorům zvláštní povolení pražský magistrát.

„Jsme tady proto, abychom vyjádřili svůj občanský názor a zároveň ukázali na nesmyslnost pojmu pražská kavárna. To my opravdu nejsme,“ zdůraznil na úvod proslovu před statisícovým davem předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek, který připomněl komunistickou perzekuci sedláckých rodin.

Komunisté nedostanou ani hlas

„Málokterá z nich nebyla komunisty postižena. Před jejich zraky bylo ničeno, rozkrádáno a zesměšňováno dědictví předků. Přesto se tisíce z těchto rodin před třiceti roky vrhly znovu do náročné práce a dnes hospodaří na víc než čtvrtině zemědělské půdy,“ pokračoval Šebek.

Tito tradiční farmáři jsou podle něj i unikátní profesní skupinou z pohledu volebního chování, protože komunisté z jejich strany prý nemohou čekat jediný hlas. „Respektujeme volební právo našich spoluobčanů i to, že se k moci vracejí komunističtí pohrobci. Respektujeme to, ale vadí nám to a považujeme to za chybu a nebezpečí. Vadí nám hlava státu otevřeně hájící zájmy východních diktatur namísto zájmů této země. Vadí nám její mluvčí, který je arogantní a nevzdělanou karikaturou své profese,“ nebral si servítky šéf farmářské asociace.

Šebek nakonec vyzval, aby lidé nevěřili „populistickým žvástům o rozkradené zemi a zlé Evropě“ a aby byli hrdí a svobodní „jako sedláci“. „Nenechte se koupit za koblihu,“ dodal Jaroslav Šebek.